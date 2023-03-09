Ведуча зробила це просто під час зйомок нового випуску шоу "Дорослі дівчата", яке вийшло в YouTube 8 березня. Єфросиніна наголосила, що лише хотіла зрозуміти, чи подобається чоловікам.

До теми Маша Єфросиніна зі сльозами розповіла про чоловіка в ЗСУ: "Написав заповіт"

Ведуча за 20 років у шлюбі зрозуміла, що подобається тільки своєму чоловікові. "Всі інші знають, хто я така", – сказала Єфросиніна. Тому в неї виникло бажання зареєструватися в застосунку для знайомств.

"Тимур, це був лише експеримент", – звернулася ведуча до чоловіка. З'ясувалося, що за півтори години сторінку Маші в Tinder лайкнуло сотні чоловіків.

Її колега у відео, співачка Оля Полякова додала, що експеримент був вдалим, але за такий короткий проміжок часу її сторінку вподобало понад 500 чоловіків. Після цього Маша Єфросиніна видалила додаток для знайомств.

Дивіться відео, як Маша Єфросиніна зареєструвалася у "Тіндері":

До слова, раніше телеведуча зізнавалась, що її стосунки з чоловіком перекроїла війна. Після ретельно вибудуваної системи шлюбу тепер більшість рішень лежать на плечах Маші. Крім того, з чоловіком вона бачиться рідко.

Єфросиніна також показувала, як прощається з чоловіком перед його ротацією. Тимур постав перед камерою у формі та з рюкзаками, але усміхнений. Тоді як Маша додала, що їй страшно.