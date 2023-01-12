Маша Єфросиніна неодноразово розповідала, що на початку телекар'єри набрала зайву вагу через ранні підйоми та неправильне харчування. Виявляється, тоді з неї насміхалися чоловіки. Як її ображали просто в ліжку, дізнавайтеся далі.

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Як з Єфросиніної знущалися чоловіки через зайву вагу

До шлюбу, коли в мене була зайва вага, кожні сексуальні стосунки з чоловіком обов'язково супроводжувалися: "Боже, які в тебе ляшечки", "Боже, у тебе целюліт? Тобі 20 років, а в тебе целюліт?", "А я бачу по телевізору, ти пухкенька, але в житті така товстенька", "Ой, кажуть, що кадр додає ваги, але не додає ваги, ти у житті така". Казали мені в ліжку чоловіки,

– пригадала Маша Єфросиніна.

Вона запевнила, що пам'ятає кожного з них, бо "ковтала це і багато років ходила до психотерапевта". Тож ведуча звернулася до всіх дівчат, які терплять подібні глузування, і порадила тікати від токсичних хлопців.

"Кажіть "ні" токсичним чоловікам, скажіть "ні" токсичним стосункам, приниженням, насміханням, образам. Кажіть цьому тверде "ні", тому що є одна на це відповідь – це не зміниться, це не розсосеться, він не стане іншим, він буде продовжувати так себе поводити з вами", – наголосила Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна про знущання чоловіків через вагу / Скриншот з відео

До речі, на тлі стресу через повномасштабну війну телезірка дуже схудла, адже "не було апетиту, не лізло". У жовтні вона запостила гламурне відео в total black, а в коментарях замість компліментів її розкритикували за худорбу. Єфросиніній писали: "У вас так скоро анорексія почнеться", "Уже страшненько худа. На вас же молодь дивиться, копіює", "Божечкі, вже анорексія". Тоді вона відправила "в д*пу всіх прихильників теорій про операції, блювання і глисти" й нагадала, що на стресі нормально не тільки набирати вагу, а й втрачати.