Раніше грудень для всіх знаменитостей був періодом новорічних корпоративів та зйомок. Цього року все по-іншому. Концерти благодійні, а не розважальні. Однак зірки все одно готують для українців новий контент, щоб хоч трішки розвеселити у цей складний час.

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Машу Єфросиніну розкритикували за відео

Ведуча вже кілька місяців з дітьми живе за кордоном. Нещодавно вона приїхала в Україну, де мала багато роботи. За два тижні в Єфросиніної було 9 зйомок.

Я ніби в моєму довоєнному житті. Поки не лунає тривога, поки не виходжу на темні вулиці, і поки не відкриваю новини. Попри це моя Україна – це ковток повітря,

– написала Маша під відео.

У ролику Єфросиніна показала ефектне перевтілення. Спочатку Маша постала перед камерою в повсякденному сірому светрі, без макіяжу та зачіски. Потім вона чхнула та з'явилася на екрані у блискучій сукні, з вечірнім макіяжем та елегантною укладкою.

Але таке відео сподобалося не всім прихильникам. Судячи з коментарів, багато підписників не зрозуміли жест ведучої в кадрі.

"Тільки мене дивує, навіщо соплі по губах розмазувати? Хоч і красиво".

"Виглядає так, ніби соплі навколо губ розмазала".

"Так сексуально розмазати соплі треба вміти".

"Гарно, але соплі не треба розмазувати".

"Чхнула і розтерла аж до підборіддя. Жах".

Та є й ті фоловери, які висловили Маші компліменти.

"Красуня і без макіяжу".

"Красуня наша".

"Машулю, ви навіть чхаєте дуже ефектно!"

"Всі б жінки так чхали зранку".

"Ого, клас! Щоб я завжди так чхала!"

Нагадаємо, нещодавно без макіяжу показалася Тіна Кароль. Артистка опублікувала фото зі студії звукозапису і показала повсякденний образ, в якому працювала там.