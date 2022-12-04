Раніше грудень для всіх знаменитостей був періодом новорічних корпоративів та зйомок. Цього року все по-іншому. Концерти благодійні, а не розважальні. Однак зірки все одно готують для українців новий контент, щоб хоч трішки розвеселити у цей складний час.
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Машу Єфросиніну розкритикували за відео
Ведуча вже кілька місяців з дітьми живе за кордоном. Нещодавно вона приїхала в Україну, де мала багато роботи. За два тижні в Єфросиніної було 9 зйомок.
Я ніби в моєму довоєнному житті. Поки не лунає тривога, поки не виходжу на темні вулиці, і поки не відкриваю новини. Попри це моя Україна – це ковток повітря,
– написала Маша під відео.
У ролику Єфросиніна показала ефектне перевтілення. Спочатку Маша постала перед камерою в повсякденному сірому светрі, без макіяжу та зачіски. Потім вона чхнула та з'явилася на екрані у блискучій сукні, з вечірнім макіяжем та елегантною укладкою.
Але таке відео сподобалося не всім прихильникам. Судячи з коментарів, багато підписників не зрозуміли жест ведучої в кадрі.
- "Тільки мене дивує, навіщо соплі по губах розмазувати? Хоч і красиво".
- "Виглядає так, ніби соплі навколо губ розмазала".
- "Так сексуально розмазати соплі треба вміти".
- "Гарно, але соплі не треба розмазувати".
- "Чхнула і розтерла аж до підборіддя. Жах".
Та є й ті фоловери, які висловили Маші компліменти.
- "Красуня і без макіяжу".
- "Красуня наша".
- "Машулю, ви навіть чхаєте дуже ефектно!"
- "Всі б жінки так чхали зранку".
- "Ого, клас! Щоб я завжди так чхала!"
Нагадаємо, нещодавно без макіяжу показалася Тіна Кароль. Артистка опублікувала фото зі студії звукозапису і показала повсякденний образ, в якому працювала там.