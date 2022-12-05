После скандальных высказываний на звезд полился хейт. Тогда знаменитости оправдывались, что сейчас учат украинский язык.
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Маша Ефросинина о языковом скандале
Но заявления об изучении языка вызвали еще большее обсуждение. Ефросинина получила хейт даже в адрес своих детей.
И все засорившие меня люди желали моему сыну сдохнуть, взорвавшись на мине. И чтобы моему старшему ребенку плеснули кислотой… Это защитники украинского языка желали мне такого,
– сказала Ефросинина.
Она добавила, что никто не поинтересовался, что с мая ее страница в инстаграмме полностью украиноязычная, что все интервью дает на украинском. Но сейчас Ефросинина признает, что летом ошиблась в высказываниях о языке, потому что не понимала, насколько триггерной для общества эта тема.
"Я облажалась. Если бы тогда была в Украине, то, наверное, так не сказала. Я была в Европе, как и все люди, кто уехал с детьми. Жила в новостях, страдала в новостях. Но точно не чувствовала, как изменился нарратив относительно языка. И тогда делала этот выпуск еще действительно в осознании того, что "Взрослых девочек" любят за честность. Вот мы такие, как есть. Я совершенно наивно подумала, что эта честность так же будет воспринята, как любая, которую мы говорили. И облажалась", – откровенно призналась ведущая.
По словам Ефросининой, некоторые блоггеры и другие известные люди публично травили ее, чтобы заработать на этом скандале.
Были те, кто делал это по заказу. Я это знаю точно, потому что эти ролики потом были на продвижении. Были те, кто действительно возмутился и разочаровался. Я их понимаю,
– поделась Маша.
Языковой скандал с Поляковой и Ефросининой: что известно
- Оля Полякова и Маша Ефросинина ввязались в языковой скандал, ведь не перевели свое ютуб-шоу на украинский. Да, певица объяснила, что их проект – это разговоры с подругой на кухне, поэтому никто не может диктовать им, как общаться у себя дома.
- Звездные подруги вели свое шоу "Взрослые девочки" на русском языке, потому что якобы за свои 43 года не выучили украинский и усиленно делают это только сейчас. Соловьиной они "бекают, мекают, подбирают слова".
- Фоловеров Ефросининой и Поляковой возмутили их оправдание. Одни говорили, что селебрити ищут отмазки, чтобы не выходить из зоны комфорта, другие вообще отправляли в Россию по паспортам.
- Еще в августе Маша Ефросинина была убеждена, что языковой скандал вокруг нее раскрутили, чтобы расколоть страну. Ведь еще в марте ее "никто на вилы не поднимал" за русскоязычные обращения.