Як я можу нести відповідальність, – Єфросиніна висловилась про рідну сестру, яка живе в Росії

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналась, що не розуміє хейту з приводу своєї сестри, яка живе у Росії. Вона відповіла, чи вважає себе відповідальною за її вчинки.

Телеведуча Маша Єфросиніна неохоче відповідає на запитання, що стосуються її сестри. Зірка вважає, що робить достатньо для України, аби не виправдовуватись за вибір Лізи Ющенко, яка живе в Росії.

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Маша Єфросиніна про сестру

Все ж, ведуча й інтерв'юерка чесно відповіла на запитання, чи має вона нести відповідальність за дії сестри.

Як я можу відповідати за вчинки іншої людини? Єдине, за що я можу відповідати, мабуть, за дії свого сина. Я навіть за вчинки своєї дочки не можу відповідати, бо їй 20 років буде. А як я можу нести відповідальність за дії жінки, якій 37 років, у якої своя сім'я, своїх двоє дітей? Ну, звичайно, ні! Будь-яка розумна людина зрозуміє, що ні,

– підкреслила Єфросиніна.

Маша також не розуміє, на якій підставі її критикують через сестру. "Тому хейт із цього приводу – теж не зовсім до кінця зрозуміла для мене річ".

Що раніше Маша казала про сестру

Вперше Маша Єфросиніна прокоментувала стосунки з сестрою дуже лаконічно. Вона зізнавалась, що це болюча тема для сім'ї. Спілкування з Лізою зведено до нуля, як повідомляла Маша в інтерв'ю.

У березні сестра Маші Єфросиніної святкувала день народження доньки – у мережі з'явилися фото вечірки, де побачили й маму телезірки. Тоді її звинуватили у тому, нібито вона їздила до Росії. Маша тоді назвала ці новини – наклепом, адже цього дня її мама була з внуком у Варшаві. Ймовірно, на сторінці Лізи Ющенко з'явилися архівні фото.