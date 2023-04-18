Телеведущая Маша Ефросинина неохотно отвечает на вопросы, касающиеся ее сестры. Звезда считает, что делает достаточно для Украины, чтобы не оправдываться за выбор живущей в России Лизы Ющенко.

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Маша Ефросинина о сестре

Тем не менее, ведущая и интервьюер честно ответила на вопрос, должна ли она нести ответственность за действия сестры.

Как я могу отвечать за поступки другого человека? Единственное, за что я могу отвечать, должно быть, за действия своего сына. Я даже за поступки своей дочери не могу отвечать, потому что ей 20 лет будет. А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, своих двоих детей? Ну конечно нет! Любой умный человек поймет, что нет,

– подчеркнула Ефросинина.

Маша также не понимает, на каком основании ее критикуют из-за сестры. "Поэтому хейт на этот счет – тоже не совсем до конца понятная для меня вещь".

Что раньше Маша говорила о сестре

Впервые Маша Ефросинина прокомментировала отношения с сестрой очень лаконично. Она признавалась, что это болезненная тема для семьи. Общение с Лизой сведено к нулю, как сообщала Маша в интервью.

В марте сестра Маши Ефросининой праздновала день рождения дочери – в сети появились фото вечеринки, где увидели и маму телезвезды. Тогда ее обвинили в том, что она ездила в Россию. Маша тогда назвала эти новости – клеветой, ведь в этот день ее мать была с внуком в Варшаве. По всей видимости, на странице Лизы Ющенко появились архивные фото.