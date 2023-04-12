Маша Єфросиніна хоч і любить імениті будинки мод, але часто підтримує українські бренди, і виглядає в них не менш ефектно й дорого.

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Образ Маші Єфросиніної

На шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець" Маша Єфросиніна обрала бежевий костюм від монобренду жакетів і костюмів L'eskizzo. Його вартість 429 євро – 17,4 тисячі гривень. Це подовжений злегла приталений блейзер з "чоловічими" акцентами – підкресленими плечима, прорізними передніми кишенями, а також застібкою на один ґудзик. Тоді як штани прямі, з високою талією та кишенями.

Цю модель з тонкої італійської вовни Єфросиніна поєднала з шовковою сорочкою чорного кольору, бордовими туфлями-човниками зі шкіри та золотими прикрасами – сережками-кільцями й лаконічною підвіскою.

Шалений день, але нарешті вдалося завітати до мого котика Олени Кравець на її "Тихий вечір",

– прокоментувала Маша Єфросиніна у сторіс.

У коментарях її образ оцінили блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, інтерв'юерка Раміна Есхакзай, а авторка хіта Ukrainian Girl Люся Кава подякувала за вибір треку: "Дякую, що обрали мою пісню".

Скриншот з інстаграму Маші Єфросиніної

До речі, Маша Єфросиніна давно й тепло дружить з Оленою Кравець. На початку війни гумористка навіть була її психологом. Саме вона вмовила ведучу виїхати за кордон з дітьми, пояснювала: "Ти повернеш собі життя потім, але ти ніколи не повернеш собі дітей. Діти не повинні залишатися без майбутнього або з мамою, яка з'їде з глузду".