Зірка хоч і злилася тоді, але одночасно з цим пишалася своїм чоловіком. У День захисника вона присвятила Тимуру зворушливі слова в соцмережі.

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Реакція Єфросиніної на рішення чоловіка піти у ЗСУ

Єфросиніна пригадала, як чоловік розповів їй, що хоче захищати Україну на фронті. 20 років пара приймала всі рішення разом, але рішення йти на фронт Тимур Хромаєв прийняв сам.

Телеведуча зізнається, що після почутого вона злилася та ображалася на чоловіка.

Як я злилася, ображалася на тебе, що залишаєш мене саму, з дітьми, з купою проблем і труднощів, з заробітками. Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху,

– написала Марія.

Маша Єфросиніна також згадала, як чоловік пояснив їй своє рішення. Він сказав, що не може інакше та не знає, як жити в Києві, коли його дім, її та їхніх дітей прийшли знищувати.

"Я не розумію, що ще зараз може бути для мене важливішим, ніж зробити все, що в моїх силах. Діти колись мене зрозуміють. Ти теж". Тоді я злилася, але всередині насправді пишалася тобою", – переповіла зірка слова чоловіка.

Єфросиніна привітала чоловіка, він відреагував

Телеведуча також привітала свого чоловіка зі святом. Вона зізналася, що багато плаче, а іноді приховує біль всередині.

Ти – мій захисник. Завжди. А зараз ще й всієї країни. Вже більше – року мені дуже-дуже паршиво на самоті… Але тепер я точно знаю, що справжні мужність, сила та гідність існують — це ти, Тимур,

– написала Єфросиніна.

Хромаєв відреагував на пост дружини.

"Кохана, дякую за підтримку! Разом переможемо! Слава Україні!" – написав він.



​Єфросиніна показала спільне з Тимуром фото / Фото з її інстаграму

Багато підписниць зрозуміли Єфросиніну, адже їхні чоловіки так само стали на захист країни. У коментарях вони поділилися своїми історіями та подякували Тимуру за службу:

"Читаю і плачу, теж саме рішення прийняв мій чоловік… Дуже важко".

"Історія знайома до болю мільйонам українських жінок".

"Я з чоловіком разом 33 роки, все так, як ви описали… Він сказав: "Я йду туди, щоб тв*рі не прийшли до тебе!"

"Такий зворушливий пост написали. Дай Боже кожній жінці дочекати з фронту свого чоловіка, брата, дядька".

"Дякуємо вашому чоловіку та всім хлопцям, хто зараз захищає нас… Я пишаюся тим, що вони найкрутіші хлопці у світі! Дай Боже повернутися їм живими і здоровими!"

"Тимуре, дякуємо вам за захист".

Чоловік Маші Єфросиніної служить в ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення Тимур Хромаєв пішов добровольцем у ЗСУ. Тоді Єфросиніна розповідала, що навіть кричала та злилася на коханого за таке рішення.

Днями ведуча вперше розповіла, чим Тимур займається в ЗСУ. Виявляється, він вже рік офіційно служить в Збройних Силах України. Хромаєв став командиром 112 бригади. У його підрозділі служить понад 100 людей. Їхня компетенція – радіоелектронна боротьба, БпЛА та дрони. Військові за допомогою технологій ліквідують ворога.