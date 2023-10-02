Звезда хоть и злилась тогда, но одновременно с этим гордилась своим мужем. В День защитника она посвятила Тимуру трогательные слова в соцсети.

Интересно Со сцены в окопы: кто из украинских звезд продолжает защищать Украину в рядах ВСУ

Реакция Ефросининой на решение мужчины пойти в ВСУ

Ефросинина вспомнила, как муж рассказал ей, что хочет защищать Украину на фронте. 20 лет пара принимала все решения вместе, но решение пойти на фронт Тимур Хромаев принял сам.

Телеведущая признается, что после услышанного она злилась и обижалась на мужа.

Как я злилась, обижалась на тебя, что оставляешь меня саму, с детьми, с кучей проблем и трудностей, с заработками. Как страдала, что не посоветовался со мной… Как плакала от страха,

– написала Мария.

Маша Ефросинина также вспомнила, как мужчина объяснил ей свое решение. Он сказал, что не может иначе и не знает, как жить в Киеве, когда его дом, ее и их дети пришли уничтожать.

"Я не понимаю, что еще сейчас может быть для меня важнее, чем сделать все, что в моих силах. Дети когда-нибудь меня поймут. Ты тоже". Тогда я злилась, но внутри действительно гордилась тобой", – пересказала звезда слова мужчины.

Ефросинина поздравила мужа, он отреагировал

Телеведущая также поздравила своего мужа с праздником. Она призналась, что много плачет, а иногда скрывает боль внутри.

Ты – мой защитник. Всегда. А сейчас еще и всей страны. Уже больше года мне очень паршиво в одиночестве… Но теперь я точно знаю, что настоящие мужество, сила и достоинство существуют — это ты, Тимур,

– написала Ефросинина.

Хромаев отреагировал на пост супруги.

"Любимая, спасибо за поддержку! Вместе победим! Слава Украине!", – написал он.



Ефросинина показала совместное с Тимуром фото / Фото с ее инстаграммы

Многие подписщицы поняли Ефросинину, ведь их мужья так же встали на защиту страны. В комментариях они поделились своими историями и поблагодарили Тимура за службу:

"Читаю и плачу, тоже самое решение принял мой муж… Очень тяжело".

"История знакома до боли миллионам украинских женщин".

"Я с мужем вместе 33 года, все так, как вы описали… Он сказал: "Я иду туда, чтобы тв*ри не пришли к тебе!"

"Такой трогательный пост написали. Дай Бог каждой женщине дождаться с фронта своего мужа, брата, дяди".

"Спасибо вашему мужу и всем ребятам, кто сейчас защищает нас… Я горжусь тем, что они самые крутые ребята в мире! Дай Бог вернуться им живыми и здоровыми!"

"Тимур, благодарим вас за защиту".

Муж Маши Ефросининой служит в ВСУ

В начале полномасштабного вторжения Тимур Хромаев пошел добровольцем в ВСУ. Тогда Ефросинина рассказывала, что даже кричала и злилась на любимого за такое решение.

На днях ведущая впервые рассказала, чем Тимур занимается в ВСУ. Оказывается, он уже год официально служит в Вооруженных силах Украины. Хромаев стал командиром 112-й бригады. В его подразделении служит более 100 человек. Их компетенция – радиоэлектронная борьба, БПЛА и дроны. Военные с помощью технологий ликвидируют неприятеля.