Телеведуча Маша Єфросиніна поділилась новим дописом на особистій сторінці. Сьогодні, 16 лютого, її донька Нана святкує день народження.
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Доньці Єфросиніної – 19 років
Доньці телеведучої сьогодні виповнилося 19 років. Маша Єфросиніна зворушливо привітала її з днем народження.
Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці у світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з'їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому. З днем народження, my best girl ever,
– написала ведуча.
Також Маша Єфросиніна поділилась новим фото дорослої доньки. Вона зауважила, що може ділитися знімками Нани вкрай рідко – дівчина забороняє зірковій мамі це робити. "Коли люди (все частіше!) дивуються, що в мене є не лише син, але й донька, хочеться їм казати: "підпишіться на мене, бо я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік!". І ось сьогодні саме цей день!".
Нана Хромаєва / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
Шанувальники Маші Єфросиніної також вітають зіркову доньку з днем народження. До того ж вони засипають дівчинку компліментами – Нана дуже схожа на свою маму.
- "Яка розкішна іменинниця. Хай буде щасливим котиком!";
- "Ніби на фото ви фільтр наклали. З днем народження!";
- "Яка Нана гарна! Хай буде дуже щаслива. Вітаю, Машуня";
- "Нана – копія Маші 20 років тому";
- "Яка гарна у вас донька";
- "Мамина молодша копія, обидві красуні. Будьте щасливими";
- "Яка ж гарна і така вже доросла. Погляд ваш, Машо, такий глибокий і заворожуючий. Щастя безмежного і здійснення мрій".