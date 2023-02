Телеведуча Маша Єфросиніна поділилась новим дописом на особистій сторінці. Сьогодні, 16 лютого, її донька Нана святкує день народження.

Доньці Єфросиніної – 19 років

Доньці телеведучої сьогодні виповнилося 19 років. Маша Єфросиніна зворушливо привітала її з днем народження.

Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці у світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з'їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому. З днем народження, my best girl ever,

– написала ведуча.

Також Маша Єфросиніна поділилась новим фото дорослої доньки. Вона зауважила, що може ділитися знімками Нани вкрай рідко – дівчина забороняє зірковій мамі це робити. "Коли люди (все частіше!) дивуються, що в мене є не лише син, але й донька, хочеться їм казати: "підпишіться на мене, бо я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік!". І ось сьогодні саме цей день!".



Нана Хромаєва / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальники Маші Єфросиніної також вітають зіркову доньку з днем народження. До того ж вони засипають дівчинку компліментами – Нана дуже схожа на свою маму.

"Яка розкішна іменинниця. Хай буде щасливим котиком!";

"Ніби на фото ви фільтр наклали. З днем народження!";

"Яка Нана гарна! Хай буде дуже щаслива. Вітаю, Машуня";

"Нана – копія Маші 20 років тому";

"Яка гарна у вас донька";

"Мамина молодша копія, обидві красуні. Будьте щасливими";

"Яка ж гарна і така вже доросла. Погляд ваш, Машо, такий глибокий і заворожуючий. Щастя безмежного і здійснення мрій".

Цікаво, що у День матері Маша Єфросиніна розповідала про нові обставини війни, з якими їй довелося зіткнутися. Тоді Нана стала для неї найкращою подругою та її підтримкою, а також допомагала з молодшим сином Сашком.