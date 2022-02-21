Маша Єфросиніна розповіла, чи тікатиме в разі нападу Росії

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні Маша Єфросиніна прийшла на Майдан, а в мережі відреагувала на загрозу вторгнення Росії. Зірка зізналась, що тікатиме з країни лише тоді, коли буде наступ на Київ, але куди саме виїжджатиме – не знає.

Попри масову паніку та тривожність мало знаменитостей наважуються говорити про загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Маша Єфросиніна не стала вдавати, що не читає новин, і чесно зізналась, чи виїжджатиме з України, якщо все піде за найгіршим сценарієм.

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Маша Єфросиніна про те, чи буде тікати з України

Телезірка заявила, що завжди вірить у краще, тому її психіка відторгає все те, чим рясніє інформаційний простір. Так, їй "страшно читати новини і страшно за людей на Донбасі", але допоки в Києві все спокійно, вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми – 18-річною Наною і 7-річним Сашком – залишаються в Україні.

Усе, що я можу сказати – у нас немає плану евакуації, у нас немає тривожних валізок. Варіант від'їзду ми розглядаємо тільки в тому випадку, якщо буде пряма загроза життю наших дітей і нам. Поки ми тут, і, загалом, навіть думок про виїзд немає,

– зізналась Маша Єфросиніна.

"Я не маю чіткої відповіді, я вам клянусь. Я ніколи у своєму житті не думала, що на мій вік доведеться справжня війна", – додала ведуча.

Маша Єфросиніна про Революцію гідності

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, Єфросиніна прийшла на Алею, щоб "освіжити свої спогади". Вона розповіла, що 8 років тому під час розстрілів на Інститутській вагітна ховалася вдома, поки її чоловік Тимур стояв на Майдані.

У лютому 2014 року я була на третьому місяці вагітності. Ми живемо неподалік, я була на Інститутській, коли був обстріл, коли мій чоловік кричав мені: "Головне – відійди від вікон, лежи на підлозі". Я злякалась, що втрачу дитину,

– пригадала Маша Єфросиніна.

Тоді ведучій "вистачало сил, енергії, впевненості в тому, що треба перебувати тут", тому вона не літала народжувати за кордон, її молодший син Олександр з'явився на світ в Україні. Чи залишиться їхня сім'я в Києві цього разу, Єфросиніна не знає.

Маша Єфросиніна про загрозу вторгнення Росії / Відео з інстаграм-сторіс

Хто з зірок залишається в Україні

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та ексучасник "Тартака" Олександр Положинський вступили до лав тероборони ЗСУ. Багатодітний батько навіть пообіцяв показати шлях від підписання контракту до першого тренування на полігоні.

Тарас Тополя та Олександр Положинський вступили до лав тероборони ЗСУ. Багатодітний батько навіть пообіцяв показати шлях від підписання контракту до першого тренування на полігоні. Співачка Світлана Тарабарова не лише залишається в Києві, а й випускає пісні. Її новий трек "Заспокой мене" про те, як важливо зберігати спокій і вірити, що все найкраще попереду.

не лише залишається в Києві, а й випускає пісні. Її новий трек "Заспокой мене" про те, як важливо зберігати спокій і вірити, що все найкраще попереду. Натомість Ольга Сумська, Сергій Бабкін, Оля Полякова, Позитив, Оля Цибульська та інші зірки гастролюють країною і готуються до концертів. Вони залишаються вдома й закликають не панікувати попри тривожні новини.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!