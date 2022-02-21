Маша Єфросиніна розповіла, чи тікатиме в разі нападу Росії

21 лютого 2022 , 10:42
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Джерело:

інстаграм Маші Єфросиніної

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні Маша Єфросиніна прийшла на Майдан, а в мережі відреагувала на загрозу вторгнення Росії. Зірка зізналась, що тікатиме з країни лише тоді, коли буде наступ на Київ, але куди саме виїжджатиме – не знає.

Попри масову паніку та тривожність мало знаменитостей наважуються говорити про загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Маша Єфросиніна не стала вдавати, що не читає новин, і чесно зізналась, чи виїжджатиме з України, якщо все піде за найгіршим сценарієм. 

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Маша Єфросиніна про те, чи буде тікати з України

Телезірка заявила, що завжди вірить у краще, тому її психіка відторгає все те, чим рясніє інформаційний простір. Так, їй "страшно читати новини і страшно за людей на Донбасі", але допоки в Києві все спокійно, вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми – 18-річною Наною і 7-річним Сашком – залишаються в Україні. 

Усе, що я можу сказати – у нас немає плану евакуації, у нас немає тривожних валізок. Варіант від'їзду ми розглядаємо тільки в тому випадку, якщо буде пряма загроза життю наших дітей і нам. Поки ми тут, і, загалом, навіть думок про виїзд немає,
– зізналась Маша Єфросиніна. 

"Я не маю чіткої відповіді, я вам клянусь. Я ніколи у своєму житті не думала, що на мій вік доведеться справжня війна", – додала ведуча.

Маша Єфросиніна про Революцію гідності

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, Єфросиніна прийшла на Алею, щоб "освіжити свої спогади". Вона розповіла, що 8 років тому під час розстрілів на Інститутській вагітна ховалася вдома, поки її чоловік Тимур стояв на Майдані. 

У лютому 2014 року я була на третьому місяці вагітності. Ми живемо неподалік, я була на Інститутській, коли був обстріл, коли мій чоловік кричав мені: "Головне – відійди від вікон, лежи на підлозі". Я злякалась, що втрачу дитину,
– пригадала Маша Єфросиніна. 

Тоді ведучій "вистачало сил, енергії, впевненості в тому, що треба перебувати тут", тому вона не літала народжувати за кордон, її молодший син Олександр з'явився на світ в Україні. Чи залишиться їхня сім'я в Києві цього разу, Єфросиніна не знає. 

Маша Єфросиніна про загрозу вторгнення Росії / Відео з інстаграм-сторіс 

Хто з зірок залишається в Україні 

  • Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та ексучасник "Тартака" Олександр Положинський вступили до лав тероборони ЗСУ. Багатодітний батько навіть пообіцяв показати шлях від підписання контракту до першого тренування на полігоні. 
  • Співачка Світлана Тарабарова не лише залишається в Києві, а й випускає пісні. Її новий трек "Заспокой мене" про те, як важливо зберігати спокій і вірити, що все найкраще попереду. 
  • Натомість Ольга Сумська, Сергій Бабкін, Оля Полякова, Позитив, Оля Цибульська та інші зірки гастролюють країною і готуються до концертів. Вони залишаються вдома й закликають не панікувати попри тривожні новини. 
Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Автор: Марина Джура