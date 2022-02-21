Несмотря на массовую панику и тревожность мало кто осмеливается говорить об угрозе полномасштабного вторжения России. Маша Ефросинина не стала делать вид, что не читает новости, и честно призналась, будет ли уезжать из Украины, если все пойдет по худшему сценарию.

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Маша Ефросинина о том, будет ли бежать из Украины

Телезвезда заявила, что всегда верит в лучшее, поэтому ее психика отторгает все то, чем изобилует информационное пространство. Да, ей "страшно читать новости и страшно за людей на Донбассе", но пока в Киеве все спокойно, они с мужем Тимуром Хромаевым и детьми – 18-летней Наной и 7-летним Сашей – остаются в Украине.

Все, что я могу сказать – у нас нет плана эвакуации, у нас нет тревожных чемоданчиков. Вариант отъезда мы рассматриваем только в том случае, если будет прямая угроза жизни наших детей и нам. Пока мы здесь, и, в общем, даже мыслей о выезде нет,

– призналась Маша Ефросинина.

"У меня нет четкого ответа, я вам клянусь. Я никогда в своей жизни не думала, что на мой возраст придется настоящая война", – добавила ведущая.

Маша Ефросинина о Революции Достоинства

В День памяти Героев Небесной Сотни, 20 февраля, Ефросинина пришла на Аллею, чтобы "освежить свои воспоминания". Она рассказала, что 8 лет назад во время расстрелов на Институтской беременная пряталась дома, пока ее муж Тимур стоял на Майдане.

В феврале 2014 года я была на третьем месяце беременности. Мы живем неподалеку, я была на Институтской, когда был обстрел, когда мой муж кричал мне: "Главное – отойди от окон, лежи на полу". Я испугалась, что потеряю ребенка,

– вспомнила Маша Ефросинина.

Тогда ведущей "хватало сил, энергии, уверенности в том, что нужно находиться здесь", поэтому она не летала рожать за границу, ее младший сын Александр появился на свет в Украине. Останется ли их семья в Киеве на этот раз, Ефросинина не знает.

Маша Ефросинина об угрозе вторжения России / видео из инстаграм-сторис

Кто из звезд остается в Украине

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