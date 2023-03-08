Артистка зізналася, що не очікувала такої реакції від Єфросиніної та Полякової. Також вона пояснила, про що йшлося в дописі, через який її розкритикували.

Важливо Настільки цинічні, – Злата Огнєвіч розповіла, як росіяни пропонували їй співпрацю

У програмі ЖВЛ Злата Огнєвіч зазначила, що була приголомшена тим, що почула від колег-артистів.

Коли я це побачила, я була приголомшена. І я дуже здивувалася тому, що в Олі (Полякової – 24 Канал) і в Маші (Єфросиніної – 24 Канал) чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе, і об'єктивна оцінка мене. Вони дуже гарні жінки, успішні, дієві. І я можу їм побажати лише мудрості,

– відповіла Злата.

Артистка пояснила, що мала на увазі у своєму дописі, через який образилися Єфросиніна та Полякова.

За її словами, мова йшла про артистів і концерти на підтримку військових. "Я не знала, що Маша Єфросиніна артист. Але, це їхня позиція", – додала Огнєвіч.

Дивіться інтерв'ю зі Златою Огнєвіч: відео ЖВЛ



Що відомо про цей скандал зі Златою Огнєвіч

Скандал навколо співачки, а також Маші Єфросиніної та Олі Полякової розгорівся у середині січня цього року. Тоді Єфросиніна, не називаючи імені, розповіла про відому співачку, яка нібито критикувала, коли вона з Поляковою втрапили у "мовний скандал" та повернулися з-за кордону.

"Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм", – йшлося в дописі Огнєвіч.

За словами Маші, згодом співачка поводилася, ніби нічого образливого не говорила на їхню адресу та просила Єфросиніну підтримати в соцмережах її новий кліп.

Додамо, що Злата Огнєвіч просить фанів відмовитися від російської музики. Зірка вважає, що після усіх трагедій мало б бути соромно слухати ворожий контент, адже прослуховування треків дає можливість російським артистам заробляти.