Зацінив навіть Дурнєв: Маша Єфросиніна з'явилась у сріблястому костюмі за 7 тисяч гривень

Якщо раніше Маша Єфросиніна носила Gucci, Prada та інші елітні будинки мод, то зараз віддає перевагу українським брендам. Її новий look оцінив навіть Олексій Дурнєв.

Маша Єфросиніна завжди ретельно підбирає вбрання для публічних виходів. Її навіть називали "зіркою, яка не надягає сукню два рази". Зараз її гардероб – це здебільшого одяг від українських дизайнерів.

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Образ Маші Єфросиніної, який зацінив Дурнєв

Знаменитість показалась у трендовому сріблястому костюмі від бренду Le Charmie. На ній широкі шкіряні штани з високою талією за 3 100 гривень і жакет з накладними кишенями за 4 200 гривень. Зараз костюм на акції та коштує менш як 7 тисяч. Його Єфросиніна доповнила нюдовим боді, чорними туфлями на підборах і лаконічною золотою підвіскою.

Чомусь зараз особливе задоволення – носити український одяг,

– підписала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна в костюмі за 7 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна в костюмі за 7 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

До речі, образ Маші Єфросиніної неоднозначно прокоментував ютубер Олексій Дурнєв, який раніше називав її "суперзіркою з минулого". Вона тоді розцінила це як публічне приниження й дорікала, що "це якось низько, не по-чоловічому, не по-пацанськи", але під час війни зірки примирилися.

"Тобі набагато краще в цьому ніж у тому, що ти носиш зазвичай", – написав Олексій Дурнєв. Єфросиніна нічого не відповіла й коментар не лайкнула.

Скриншот з інстаграму Маші Єфросиніної