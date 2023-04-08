Телеведуча пригадала, як її під час вагітності запросили на ранкове шоу. Там її оголосили як "світську левицю, яка не вдягає двічі одну сукню".

Читайте також Єфросиніна, Монатік, Квіткова: озвучили амбасадорів програми ментального здоров'я від Зеленської

Маша Єфросиніна про те, як допис змінив її життя

Після випуску Маша Єфросиніна перечитувала коментарі й повідомлення з компліментами. Як в один момент натрапила на некомпліментарний допис у фейсбуці.

"І в мене на телефоні приходить таке, ну, повідомлення у Фейсбук: "Вас відмітили в дописі". А це вже почалася війна, 2014 рік, Крим анексовано, це вже червень 14-го року, вже на Донбасі почалося, і якась дівчина пише допис: "Сьогодні вмикаю зранку "Сніданок", а там оця зірка, Єфросиніна сидить, яка, вибачте, досі не надягає одну і ту саму сукню два рази. А ми, до речі, дітей перевозимо зараз з Донбасу в потягах, де просто в піжамах та памперсах закидували у потяги"... Це був вперше такий момент у моєму житті, коли я відчула, що щось в повітрі змінилося", – розповіла ведуча.

Докірливий допис дошкулив Єфросиніній, тому вона вирішила зателефонувати його авторці. Ведуча хотіла нагадати, що робить багато благодійних справ, але натомість запитала, чим вона могла б допомогти.

"Могла б. У тебе 50 тисяч підписників на фейсбуці. Починайте писати дописи, що потрібна допомога, гуманітарка, ліки, памперси". "Так, звісно, але ж я не вмію просити через фейсбук, як це, я буду просити?". Вона каже – так, ви повинні просити,

– поділилась Маша.

Після цього дзвінка Єфросиніна почала 7-річну співпрацю з благодійним фондом "Твоя Опора". А потім заснувала свій благодійний фонд.

Дорослі дівчатка: дивіться відео онлайн