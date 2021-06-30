Свою відмову Олексій Дурнєв оприлюднив в інстаграм-сторіс, коли його запитали, чи він прийде на зустріч з Єфросиніною.

До слова Маша Єфросиніна втрапила у скандал: чому на зірку звалився шквал критики

– "Підете на інтерв'ю до Маші Єфросиніної?"

– "Скоріш за все, що ні. Маша не може зрозуміти – вона суперзірка з минулого чи інтерв'юєр", – відповів Дурнєв.

Реакція Маші Єфросиніної

Згодом телеведуча отримала від своїх підписників відповідь Олексія та записала кілька власних відео, де висловилась щодо ситуації. Жінка обурилась вчинком Дурнєва та не розуміє його мотивів, оскільки ще раніше він погоджувався прийти на розмову.

"Правда, я ніколи не приховувала, що дуже хочу взяти у вас інтерв'ю, бо ви для мене вкрай цікава людина. Ви своїм прикладом показуєте, що ніколи не пізно почати все з нуля, що людина може трансформуватися, що кожен має право проявлятися так, як він хоче, і досягати в цьому успіху. І тут раптом, коли ви надсилаєте нам свої голосове і погоджуєтеся прийти восени на інтерв'ю, викладаєте ось таку відповідь й ображаєте мене, реально ображаєте", – відреагувала зірка.

Вона заявила, що Олексій зробив "не по-чоловічому" і свідомо обрав з потоку питань підписників саме те, де хотів публічно принизити її у мережі.

Якщо я вас так сильно дратую... Якщо ви дозволяєте собі ось так про жінку висловлюватися, тоді просто не приходьте. Я добу намагаюся зрозуміти, навіщо так принижувати. Це якось низько, Льоша. Прикро, не по-чоловічому, не по-пацанськи. Чесно я вам скажу,

– підсумувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна обурилась заявою Дурнєва: відео

Наразі Олексій Дурнєв не відповів на реакцію Єфросиніною у своєму інстаграмі.