У вівторок, 23 березня, чоловіку Маші Єфросиніної Тимуру виповнилося 46 років. Ведуча поскаржилася, що вже другий рік поспіль він відзначає день народження в умовах суворого карантину. Якщо минулого року бізнесмен святкував ювілей в лісі, що цього року – на самоізоляції.

З 20 березня в Києві почався локдаун, який триватиме до 9 квітня, а 23 березня столиця потрапила до червоної зони, тому масковий режим лише посилився. В умовах суворих карантинних обмежень чоловік Маші Єфросиніної святкує день народження вже вдруге. Якщо сама зірка лише намагається не падати духом, то її чоловік попри все зберігає оптимізм.

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Як чоловік Маші Єфросиніної відзначив день народження на карантині

Коханого Тимура Хромаєва вона назвала "своїм особистим Богом самоконтролю та оптимізму", адже він ніколи не опускає руки. 45 років чоловік зустрів в лісі з термосом і сендвічами, а 46-річчя – сам на ізоляції.

Людина минулого року відзначила 45-річчя в лісі на пеньку з термосом і сендвічем. І кайфувала, ніби йому тайський масаж з happy фіналом зробили. Вчорашній день народження взагалі зустрів сам на самоізоляції,

– поділилася ведуча.

Маша Єфросиніна додала, що з нагоди дня народження відправила імениннику вафельний торт, який його дуже розвеселив. Він писав дружині, що "все, що він зрозумів про вафельний торт зі згущенкою, – це те, що від нього злипаються зуби".



Маша Єфросиніна / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої

Маша Єфросиніна не стала уточнювати, чому чоловік в день народження опинився на самоізоляції далеко від рідних. Додамо, сама зірка хворіла на коронавірус в грудні минулого року. Тоді вона жила окремо, адже її сім'я була здорова.