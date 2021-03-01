На початку січня після скасування суворих карантинних обмежень донька Маші Єфросиніної полетіла на навчання в Канаду. 17-річна Нана вступила в коледж і закінчує 11 та 12 класи за кордоном. З розкішного заміського маєтку дівчинка переїхала в гуртожиток.

Після пів року дистанційного навчання ведуча Маша Єфросиніна відпустила старшу доньку Нану в Канаду. Вона відправилась на навчання, як тільки відкрили кордони для іноземних студентів. Зірка добре знала, що дівчинка не зможе здобувати освіту вдома впродовж усіх двох років, однак підготуватися до її від'їзду так і не змогла.

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Раніше знаменитість розповідала, що плакала в аеропорту так, що інші пасажири думали, що в неї хтось помер. Тепер Маша Єфросиніна поділилась, що через карантинні обмеження не могла навіть посадити доньку на літак. В аеропорт Нана зайшла вже сама з двома валізами в руках, а ведуча проводжала її зі сльозами.

"До цього неможливо підготуватися. Хоча і Нана, і Тимур готували мене заздалегідь, за кілька років… Але я пам'ятаю, як ми ці дві валізи запхали в машину, а потім в аеропорт. А в аеропорт не пускають, бо пандемія, і вона має сама йти до термінала. І цей момент у мене досі перед очима. І в мене як хлинуть сльози", – зізналась зіркова матуся.

Маша Єфросиніна про життя доньки в Канаді

Ведуча наголосила, що квартиру доньці вони знімати не стали. Як і всі студенти, Нана оселилась в гуртожитку. Про умови проживання Маша Єфросиніна розповідати не стала, однак зауважила, що всі кімнати дуже маленькі. Додамо, до свого 17-річчя дівчина жила з батьками в просторому будинку за містом.

Вона в гуртожитку, вдвох з дівчинкою у дуже маленькій кімнаті. У них такі смішні ліжка. Вони ліжка й одночасно шафа. Дуже маленькі. Ну, хотіла,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Інтерв'ю Маші Єфросиніної про доньку: дивіться відео онлайн