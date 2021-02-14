16-річна донька Маші Єфросиніної Нана минулого року вступила в коледж в Канаді. Через пандемію коронавірусу пів року дівчинка навчалась онлайн, однак на початку січня полетіла за кордон. Зіркова мама зізналась, що не хотіла відпускати донечку та ридала в аеропорту.

Ведуча наголосила, що до коледжу в Канаді Нана вступила ще до пандемії COVID-19. Рішення про закінчення 11 та 12 класів за кордоном вона прийняла самостійно, аби визначитися, ким хоче стати в майбутньому. Однак перші пів року навчання відбувалось онлайн, тому дівчинка була вдома.

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Як Маша Єфросиніна відпускала доньку в Канаду

На початку січня карантинні обмеження в Канаді послабили й відкрили кордони для іноземних студентів. Маші Єфросиніній і Тимуру Хромаєву довелося відпустити 16-річну доньку за кордон. Зірка не приховує, що проводжала Нану зі сльозами.

Я так плакала в аеропорту, що до мене підійшли люди і почали заспокоювати. Думали, що в мене хтось помер,

– зізналась знаменитість.



Маша Єфросиніна з донькою Наною / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Зараз мама і донька щодня спілкуються онлайн. Розлуку Маша Єфросиніна переносить значно важче, ніж дівчинка. Нана дуже самостійна та впевнена у своєму рішенні. Вона сумлінно навчається та визначається з маркетингом, комунікаціями, соціальною сферою і навіть економікою, як її батько. Єдине, що турбує дівчинку – обов'язкові засоби захисту на уроках.

"Їй важко лише в одному. Моя дитина сидить на уроках в масці, окулярах та пластмасовому козирку. І тут в мене серце крається, бо там такі закони, що вона запакована, як в скафандрі. І я лише про одне думаю: як вона там дихає", – поділилась ведуча.

Інтерв'ю Маші Єфросиніної про доньку дивіться онлайн:

Нагадаємо, за два дні після того, як Нана полетіла в Канаду Маша Єфросиніна розплакалась при згадці про доньку. Відповідаючи на запитання підписників вона зізналась, що ніби помирає від розлуки і нічого не може з собою зробити.

Нагадаємо, в зірки є молодший син Олександр, який, на відміну від Нани, не уникає публічності та часто фотографується і знімається з мамою. Нещодавно вона влаштувала кумедну фотосесію з чоловіком і сином, яка розчулила прихильників.