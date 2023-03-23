В Инстраграмме Маша Ефросинина опубликовала два фото мужа — в обычной жизни и в военной форме. Раньше ведущая показывала, как провожает Тимура на службу в ВСУ.

К теме Маша Ефросинина жестко высказалась о некоторых мужчинах: "Пухлопики лица"

23 марта Ефросинина поздравила мужчину с днем рождения.

С днем рождения, мой Тимур! Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно,

– написала она.



Маша Ефросинина показала фото мужчины с фронта / Фотография из ее инстаграммы

В комментариях поклонники приобщились к поздравлениям. В то же время некоторые начали критиковать за то, что Маша опубликовала черно-белый портрет мужчины.



Маша Ефросинина поздравила мужа с днем рождения / Фотография с ее инстаграммой

Как отреагировали пользователи:

"С именинником, много лет. Только не ставьте ч/б фото больше, пожалуйста",

"И не говорите… Сердце окнуло. Сейчас хорошего ничего не ждешь, столько смертей…",

"Боже упаси, я испугалась! Черно-белое фото уже не с тем ассоциируется. Да здравствует сто лет!",

"Маша, у меня сердце заколотилось… Крепкого здоровья и долголетия! С днем рождения!",

"Черно-белое фото уже подумала, что что-то случилось на первых секундах. Пусть Господь охраняет, с днем рождения".

Тимур Хромаев служит в добровольческом отряде, где оформлен куратором крупных медицинских гуманитарных грузов. Ранее Маша Ефросинина признавалась, что очень обижалась и кричала на любимого, когда он заявил ей, что идет на войну. Но сейчас звездная ведущая гордится Тимуром.