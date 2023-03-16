Чи всім чоловікам треба воювати

У соцмережі Єфросиніна пояснила свою позицію щодо деяких українців. Раніше ведуча показувала, як проводжає свого чоловіка Тимура на службу в ЗСУ.

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Вона наголошує, що рішення воювати чи ні – це особиста справа кожного цивільного чоловіка. За її словами, у всіх свої обставини життя та своя сила психіки.

Також я намагаюся притримуватися даної собі обіцянки – не засуджувати та не сваритися зі своїми під час цієї страшної війни, яка і так нас всіх вбиває ментально,

– заявила Єфросиніна.

Єфросиніна жорстко висловилася про деяких чоловіків

Ведуча каже, що навчилася опановувати себе, коли усілякі "пухлопикі особи чоловічої статі" сидять перед камерою, і єдиною своєю "важливою справою для країни" вважають знімання своїх гімноблогів, які базуються на наклепах та образах.

Але, як зізнається Єфросиніна, вона досі не може спокійно сприймати те, що деякі люди живуть так, ніби війни немає. І це в той час, коли тисячі українських добровольців мусять захищати їх ціною своїх життів.

Я просто ох*їваю в столичних закладах, коли бачу, як потворно поводяться деякі пихаті бізнесмени, просто продовжуючи так само веселитися на широку, як жили до великої війни…,

– написала Маша.

Вона додає, що їхню поведінку потім побачать на відео воїни, більшість з яких вже рік сидить в окопах без ротації чи вже загинув. "Повсюди трагедії та смерті… Має ж бути елементарна совість!", – вважає ведуча.

Єфросиніна порадила таким чоловікам записатися хоча б в тир та привести себе у фізичну форму. "Війна, нагадую, в розпалі….Хто знає", – додала вона.

Багато шанувальників підтримали зіркову ведучу:

"Маша, як завжди в 10! Усе це розуміють, але переживають лише ті сім'ї, у кого хтось на війні. Решта просто живуть і не переймаються! Далі стає все гірше... І не звертати на це увагу, не засуджувати людей неможливо".

"Як подивитися навколо себе, то всі живуть добре, їх нічого не турбує. А той, хто вмирає на полі бою, всім байдуже, окрім його родини".

"Військові теж втомлюються.. А коли тут бачиш бидлоту, які живуть ніби все окей і напоказ витрачають гроші.. Це розриває мозок і свідомість від цієї несправедливої реальності".

"Це тригеріть будь-яку нормальну жінку наразі. А ще ті чоловіки, що поїхали після введення військового стану… У кожного свій вибір, звичайно, але якщо всі поїдуть, хто буде воювати?"

До слова, раніше ведуча Маша Єфросиніна теж розповіла, що її чоловік Тимур написав заповіт. На її думку, це означає, що він десь усередині попрощався зі нею. "Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми. Я працюю для того, щоб бути в здоровому глузді, коли мій чоловік повернеться. І коли він дуже сильно зміниться. А він зміниться. Це вже відбувається", – додала вона.