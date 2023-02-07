Последние месяцы Маша Ефросинина живет на две страны – в Польше у нее сын Саша и мама, а в Украине любимый муж. Война перекроила их отношения, они видятся только между ротациями Тимура, но эти встречи всегда теплые. Ведущая впервые показала, как утром отпускает его на службу.

К теме Встретил на Подоле, – Сергей Притула поделился общим фото с Машей Ефросининой

Маша Ефросинина показала мужа-добровольца в форме ВСУ

В кадре Тимур Хромаев появился "на военном" с рюкзаками и узлами, но, в отличие от жены, улыбающийся.

Не привыкну к этому никогда,

– грустно прокомментировала Ефросинина.

"У меня все эти месяцы просто физически и психологически не хватало сил показывать вам эту новую данность нашей жизни с Тимуром. Но я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я, в очередной раз в это утро, провожая его. Поэтому хочу всем сказать, что мне тоже страшно. Сильно страшно", – призналась ведущая в инстаграм-сторис.

Однако добавила, что стать на защиту страны – это решение ее Тимура, как и тысяч мужчин по всей стране, и она им гордится: "И под завалами всех страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость".

Маша Ефросинина провела мужа на службу / Фото из инстаграм-сторис телеведущей

Кстати, пока Тимур Хромаев служит в добровольческом отряде, где оформлен куратором крупных медицинских гуманитарных грузов, Маша Ефросинина держит информационный фронт. Она почти год закрывает роты пропагандистам Кремля, так что в России ее объявили "террористкой". Звезда якобы причастна к экстремистской деятельности, поэтому даже находится в розыске.