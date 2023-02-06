Волонтер та політик Сергій Притула поділився новим знімком на особистій сторінці в інстаграмі. Він показав фото із зірковою подругою – Машею Єфросиніною.

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Сергій Притула з Машею Єфросиніною

Волонтер розповів, що їхня зустріч відбулась у Києві на Подолі. Він розхвалив Єфросиніну за роботу її благодійного фонду, що допомагає дітям, жертвам насильствам та іншим.

"Сьогодні на Подолі зустрів чудову Машу Єфросиніну. Щиро подякував Марійці за те, що в неї не опускаються руки і її фонд робить колосальну роботу для допомоги діткам з інвалідністю, жертвам насильства, людям, які пережили полон та багатьом іншим категоріям. Чудовий приклад соціальної відповідальності публічної особи, яка робить це не для ситуаційного піару, а роками! Так тримати, Марійко! Пишаюсь!" – написав Сергій Притула.

Маша Єфросиніна зворушливо відповіла йому в коментарях: "Сергію Дмитровичу, як же я вдячна долі, що Ви в мене є!".



Притула та Єфросиніна / Фото з інстаграму Сергія Притули

Зауважимо, Маша Єфросиніна та Сергій Притула дружать віддавна та часто підтримують один одного. Волонтер ще до повномасштабного вторгнення приходив на минулий Нацвідбір-2022, щоб підтримати подругу. Тоді Маша була ведучою відбору.

Нагадаємо, нещодавно Машу Єфросиніною оголосили "терористкою" в Росії. Її ім'я навіть вписане в базу розшуку МВС Росії, але незрозуміло, за якою статею.

Сама ведуча відреагувала на ці новини з гумором. Вона показалась шанувальникам та нанесла маску, бо "невдобно" бути терористкою з "пом'ятою фізіономією".