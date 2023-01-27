Українська телезірка та благодійниця Маша Єфросиніна з лютого вдало закриває роти пропагандистам Кремля, тож, аби помститися, у Росії її визнали "терористкою". Її ім'я з'явилося у "Переліку організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму".

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Машу Єфросиніну оголосили "терористкою" в Росії

"Фізичні особи: Єфросиніна Марія Олександрівна, 25.05.1979 року народження, місто Керч Кримської області Української РСР", – йдеться на сайті з фото.

Крім того, ім'я ведучої фігурує в базі розшуку МВС Росії. Щоправда, Кремль ще не вигадав, за якою статтею Кримінального кодексу РФ розшукує Єфросиніну.

Машу Єфросиніну оголосили "терористкою" в Росії / Скриншот з сайту

Як відреагувала Єфросиніна

Маша Єфросиніна, схоже, ані трохи не здивувалася. На звання "терористки" в Росії відреагувала з гумором і сприйняла за честь.

Друзі, новини бачу! Все бачу! Дякую за вітання, їх більше ніж у день народження. Слава Україні,

– прокоментувала зірка.

Маша Єфросиніна відреагувала на витівку Росії / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

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