Єфросиніна назвала суму, яку зібрали на Save Ukraine, і пообіцяла не дати Європі спати спокійно

У неділю, 27 березня, відбувся благодійний телемарафон Save Ukraine, на якому збирали гроші для України. Маша Єфросиніна, котра була ведучою концерту у Варшаві, заявила, що на рахунок надійшло 40 мільйонів гривень.

Українська телезірка, яку через активне висвітлення війни в Україні записали у вороги Росії, розповіла, що телемарафон переглянули більш ніж 80 мільйонів глядачів – від Австралії до Канади. Усі вони допомогли нам на 40 мільйонів гривень!

Нагадаємо Imagine Dragons, Монатік, Руслана: благодійний телемарафон Save Ukraine – відео концерту

Нарешті збір міжнародного марафону #SaveUkraine #StopWar підраховано! За дві години трансляції ми зібрали понад 40 мільйонів гривень,

– похвалилася Маша Єфросиніна.

Вона поділилася фото з-за лаштунків, на яких з Тимуром Мірошниченком позує з українськими дітьми, котрі через війну в Україні стали біженцями й знайшли тимчасовий прихисток у Варшаві.

Ведуча додала, що на телемарафоні Save Ukraine її боротьба на інформаційному фронті не закінчується. Вона обіцяє просити у Європи зброю, військову техніку та гуманітарні вантажі.

"Своєю особистою задачею на сьогодні я вважаю не дати Європі спати спокійно ані дня. Не хочу, щоб війна в Україні стала для них рутиною, поки вбивають, викрадають та ґвалтують наших людей", – написала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна на благодійному телемарафоні Save Ukraine: фото, відео

Скільки українські зірки зібрали для Батьківщини

Переможниця Євробачення-2016 Джамала виїхала з України, аби заробляти на підтримку ЗСУ та переселенців.

На Нацвідборі Євробачення в Німеччині вона виручила 67 мільйонів євро – більш як 2 мільярди гривень, які пішли на українську армію;

На концерті в Берліні, на якому співала дружина Віталія Кличка Наталія, для України зібрали 12 мільйонів євро – майже 390 мільйонів гривень;

У Бірмінгемі, де Джамала виступала з Едом Шираном, Томом Оделлом та іншими, – понад пів мільярда гривень, 520 мільйонів.

Українська попдіва Тіна Кароль теж активно підтримує Україну з-за кордону.

Разом з Jerry Heil у польському місті Лодзь вона зібрала 2 мільйони злотих.

Зірка виступала й на благодійному концерті Unite For Ukraine в Ізраїлі, де на медичні потреби України пожертвували 2 мільйони гривень.

Про те, як світові знаменитості підтримують Україну грошима, словами і вчинками, – читайте за посиланням

Повний текст публікації Маші Єфросиніної:

Нарешті збір міжнародного марафону #SaveUkraine #StopWar підраховано! За дві години трансляції ми зібрали понад 40 мільйонів гривень! Телемарафон подивилося більш ніж 80 мільйонів глядачів з усіх континентів – від Австралії до Канади.

Під час трансляції на мітинги вийшли люди у 30 містах світу! 30 політичних світових лідерів звернулися до глядачів протягом ефіру!

На першому фото ми з Тимуром з українськими дітьми, що приїхали зі своїми мамами в студію. Вся присутня там аудиторія була виключно українська – дівчата, які знайшли тимчасовий прихисток у Варшаві. Всі дуже рідні.

Друзі, я впевнена, це лише початок. Своєю особистою задачею на сьогодні я вважаю не дати Європі спати спокійно ані дня. Не хочу, щоб війна в Україні стала для них рутиною, поки вбивають, викрадають та ґвалтують наших людей! Від Європи нам потрібна зброя, військова техніка та безперервні гуманітарні вантажі! Продовжуємо працю по збору коштів, по підтриманню інформаційного фону, та боротьбу за перемогу правди!

Слава Україні!