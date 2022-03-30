Завдяки цьому заходу вдалося зібрати для допомоги українцям понад 16 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BBC та ITV.

Раніше Джамала і дружина Кличка зібрали для України 12 мільйонів євро: відео з концерту в Берліні

Сума надалі ще буде зростати

Гроші збирали на гуманітарну допомогу людям, які були змушені покинути свій дім через війну. Мовиться про кошти з продажу квитків, реклами, спонсорства та пожертвувань. Проте організатори вважають, що сума і надалі зростатиме, адже рахунки для збору коштів досі відкриті.



Виступ Джамали на цьому благодійному концерті / Фото Getty Images

Джамала виконувала там пісню "1944", з якою перемогла на євробаченні. Також варто зауважити, що глядачам показали запис виступу українського скрипаля Іллі Бондаренка. Він зіграв для британців прямісінько в укритті.

Дуже дякую всім музикантам за підтримку України. За те, що стоїте разом з Україною, бо це справді важливо для нас,

– сказала Джамала.

Благодійний концерт пройшов у Resorts World Arena, що розташований британському місті Соліхаллі. Цей концертний майданчик розрахований на майже 16 тисяч осіб.

Хто ще там виступив:

Ед Ширан;

Том Оделл;

Каміла Кабельйо;

гурт Snow Patrol.

Запис концерту на підтримку України в Британії: дивіться відео