27 березня о 18:30 за київським часом розпочався міжнародний благодійний телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar. Він проходить на базі польського телеканалу TVP.

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Благодійний концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar

Головні меседжі проєкту – #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.

Україна захищає безпеку усього континенту, беручи на себе удар усього арсеналу російської воєнної машини. Сьогодні цивілізований світ стоїть пліч-о-пліч з Україною. Єдність та солідарність світу зараз потрібні як ніколи,

– зазначають організатори марафону.

Телемарафон транслюють на телеканалах багатьох країн світу: Естонія (EBR), Литва (LTR), Чехія (ČT2), Грузія (GPB \ First), Албанія (RTSH 2), Чорногорія, Словенія, Латвія (LTV), Хорватія (HRT), Словаччина (RTVS), Австрія (Puls 4), Кіпр, Канада (OMNI) та інші. Концерт транслюватимуть і на площах великих міст Європи та світу.

Благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar: онлайн-трансляція

Ведучими заходу є Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. На концерті виступають іноземні знаменитості, митці, музиканти, переможці Євробачення: