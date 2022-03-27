27 березня о 18:30 за київським часом розпочався міжнародний благодійний телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar. Він проходить на базі польського телеканалу TVP.
Читайте також Солістка гурту KAZKA виконала гімн України в центрі Нью-Йорка: промовисте відео
Благодійний концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar
Головні меседжі проєкту – #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.
Україна захищає безпеку усього континенту, беручи на себе удар усього арсеналу російської воєнної машини. Сьогодні цивілізований світ стоїть пліч-о-пліч з Україною. Єдність та солідарність світу зараз потрібні як ніколи,
– зазначають організатори марафону.
Телемарафон транслюють на телеканалах багатьох країн світу: Естонія (EBR), Литва (LTR), Чехія (ČT2), Грузія (GPB \ First), Албанія (RTSH 2), Чорногорія, Словенія, Латвія (LTV), Хорватія (HRT), Словаччина (RTVS), Австрія (Puls 4), Кіпр, Канада (OMNI) та інші. Концерт транслюватимуть і на площах великих міст Європи та світу.
Благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar: онлайн-трансляція
Ведучими заходу є Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. На концерті виступають іноземні знаменитості, митці, музиканти, переможці Євробачення:
- Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, IAMX, Submotion Orchestra, Idina Menzel, Gus Gus, Nino Katamadze та інші.
- Україну представляють понад 20 артистів, серед яких: Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.