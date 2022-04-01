Украинская телезвезда, которую из-за активного освещения войны в Украине записали во враги России, рассказала, что телемарафон просмотрели более 80 миллионов зрителей – от Австралии до Канады. Все они помогли нам в 40 миллионов гривен!

Напомним Imagine Dragons, Монатик, Руслана: благотворительный марафон Save Ukraine –видео концерта

Наконец-то сбор международного марафона #SaveUkraine #StopWar подсчитано! За два часа трансляции мы собрали более 40 миллионов гривен,

– похвасталась Маша Ефросинина.

Она поделилась фото из-за кулис, на которых с Тимуром Мирошниченко позирует с украинскими детьми, которые из-за войны в Украине стали беженцами и нашли временное убежище в Варшаве.

Ведущая добавила, что на телемарафоне Save Ukraine ее борьба на информационном фронте не заканчивается. Она обещает просить у Европы оружие, военную технику и гуманитарные грузы.

"Своей личной задачей сегодня я считаю не дать Европе спать спокойно ни дня. Не хочу, чтобы война в Украине стала для них рутиной, пока убивают, похищают и насилуют наших людей", – написала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина на благотворительном телемарафоне Save Ukraine: фото, видео

Сколько украинские звезды собрали для Родины

Победительница Евровидения-2016 Джамала уехала из Украины, чтобы зарабатывать на поддержку ВСУ и переселенцев.

На Нацотборе Евровидения в Германии она выручила 67 миллионов евро – более 2 миллиардов гривен, которые ушли на украинскую армию;

На концерте в Берлине, на котором пела супруга Виталия Кличко Наталья, для Украины собрали 12 миллионов евро – почти 390 миллионов гривен;

В Бирмингеме, где Джамала выступала с Эдом Шираном, Томом Оделлом и другими – более полумиллиарда гривен , 520 миллионов.

Украинская поп-дива Тина Кароль тоже активно поддерживает Украину из-за границы.

Вместе с Jerry Heil в польском городе Лодзь она собрала 2 миллиона злотых .

Звезда выступала и на благотворительном концерте Unite For Ukraine в Израиле, где на медицинские нужды Украины пожертвовали 2 миллиона гривен .

О том, как мировые знаменитости поддерживают Украину деньгами, словами и поступками – читайте по ссылке .

Полный текст публикации Маши Ефросининой:

Наконец-то сбор международного марафона #SaveUkraine #StopWar подсчитано! За два часа трансляции мы собрали более 40 миллионов гривен! Телемарафон посмотрело более 80 миллионов зрителей со всех континентов – от Австралии до Канады.

Во время трансляции на митинги вышли люди в 30-ти городах мира! 30 политических мировых лидеров обратились к зрителям за эфир!

На первом фото мы с Тимуром с украинскими детьми, приехавшими со своими мамами в студию. Вся присутствующая там аудитория была исключительно украинская – девушки, нашедшие временное убежище в Варшаве. Все очень родные.

Друзья, я уверена, это только начало. Своей личной задачей сегодня я считаю не дать Европе спать спокойно ни дня. Не хочу, чтобы война в Украине стала для них рутиной, пока убивают, похищают и насилуют наших людей! От Европы нам нужно оружие, военная техника и непрерывные гуманитарные грузы! Продолжаем работу по сбору средств, по поддержанию информационного фона и борьбу за победу правды!