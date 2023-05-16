У травні 2018 року Марія Яремчук пояснювала, що кожен вихід на сцену для неї це "маленька смерть", тож вона доспівала останні концерти і припинила вокальну кар'єру. Однак 26 травня 2023 року відбудеться її грандіозне повернення з піснею "Щит і меч". Про це артистка оголосила в інстаграмі, з якого видалила майже всі дописи.

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Марія Яремчук повертається на сцену

26 травня – "Щит і меч". Всіх обняла,

– лаконічно анонсувала Марія Яремчук.

Вона запостила провокативну обкладинку, на якій зображена сидячи на барному стільці, та уривок майбутнього треку. Він, судячи з усього, про кохання: "Вони хотіли вкрасти тебе. Вони воліли впасти з небес самі, та тільки би не дати мене тобі. Мій щит і меч, моя любов. Я піднімаю стяг. Мій щит і меч. Одна любов, одна на все життя".

"Сцена – класна алегорія з життям. Мало хто знає, що відбувається за кулісами. Мало хто знає, що відбувається за кулісами душ. Найважливіша сцена – це та, всередині. Серед мільярдів людей, найголовніша зустріч – зустріч з самим собою. І най зачекає цілий світ", – написала співачка напередодні, за день до анонсу. Схоже, так вона натякнула, що повертається в шоу-біз і на велику сцену.

Марія Яремчук відновлює кар'єру / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі на повернення Марії Яремчук

У коментарях кажуть, що за останні п'ять років заслухали старі треки Марії Яремчук і з нетерпінням чекають на новий:

"З поверненням, зірочко солодкоголоса. Круто, чекаємо повну версію";

"Нарешті, бо я вже заслухала минулі хіти";

"Вау, супер. Дуже чекали, нарешті, дуже потужно і гаряче";

"Як це сильно звучить, найкраща";

"Я теж безмежно рада твоєму поверненню. Співоча пташка з бездонною душею";

"Дочекались".

До речі, раніше режисер і креативний директор Євробачення-2023 від України Герман Нєнов пояснював, що запросив співати саме Марію, бо вона "представниця музичної української династії Яремчуків" і виступала від України 2014 року. Вона й справді тріумфально повернулася на сцену після 5-річної перерви та викликала бурхливі реакції глядачів другого півфіналу.