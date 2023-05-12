Українська співачка, донька Народного артиста Назарія Яремчука Марія з'явилась на Євробаченні-2023. Її виступ у другому півфіналі став першим за 5 років виходом на велику сцену.

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Перший за 5 років вихід Марії Яремчук та реакція мережі

Марія Яремчук з'явилась на сцені Євробачення в Ліверпулі у номері "Музика єднає покоління". Спершу вона виконала легендарну "Родину" авторства її батька, а потім у дуеті зі Златою Дзюнькою виконала "Щедрик" Леонтовича.

Євробачення 2023 другий півфінал – виступ Марії Яремчук, Злати Дзюньки, OTOY: дивіться відео онлайн

Попри 5-річну перерву у мережі позитивно відреагували на її виступ. Номер українських музикантів став справжнім "поєднанням поколінь". Це підтверджують не тільки українські єврофани, але й іноземні глядачі.

"Марія Яремчук – дочка легендарного українського співака. Виконала пісню свого батька. Дуже чутливий момент для кожного українця ";

"; "Це ідеально продуманий виступ, який дійсно продемонстрував єднання поколінь. Тут було все – і сучасна інтерпретація народної пісні, і українська естрада 80-х років, і мелодія Скорика, і Щедрик Леонтовича";

"Моя багатостраждальна і люба Україно. Ти багата талантами земля! Колоски і мелодія Скорика, згадка про Голодомор, величний український "Щедрик" Леонтовича – все це на сцені Євробачення! Дякую організаторам за таку увагу і повагу до України";

"Один із найкрасивіших інтервальних виступів, які я бачив. Слава Україні, дуже вас люблю. Вітання з Хорватії ";

"; "Це був, безумовно, найкращий виступ цієї ночі. Любов від Польщі для наших друзів з України";

"Як символічно, що саме Марія заспівала пісню свого батька";

"Це так красиво. Мені подобається те, як організовано шоу і як вони допомагають у деколонізації з точки зору української культури. Я не українець, але підтримую вас. Ви – частина Європи, частина європейської родини".

Як Марія Яремчук пішла з шоубізу

Виступ Марії Яремчук викликав стільки емоцій насамперед тому, що у 2018 році співачка заявляла про завершення музичної кар'єри. Марія розповідала, що боялась сцени – кожен вихід був для неї "маленькою смертю".

"Я зверталася по допомогу різних психоаналітиків і ніхто мені не міг нічого сказати! Звичайно, я психологічно здорова людина, але мені було складно виходити на сцену! У мене починалися панічні атаки", – пояснювала артистка.

Марія Яремчук представила Україну на Євробаченні у 2014 році та посіла 6 місце.