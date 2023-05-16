В мае 2018 года Мария Яремчук объясняла, что каждый выход на сцену для нее это "маленькая смерть", поэтому она допела последние концерты и прекратила вокальную карьеру. Однако 26 мая 2023 года состоится ее грандиозное возвращение с песней "Щит і меч". Об этом артистка объявила в инстаграме, из которого удалила почти все посты.

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Мария Яремчук возвращается на сцену

26 мая – "Щит і меч". Всех обняла,

– лаконично анонсировала Мария Яремчук.

Она запостила провокационную обложку, на которой изображена сидя на барном стуле, и отрывок будущего трека. Он, судя по всему, о любви: "Вони хотіли вкрасти тебе. Вони воліли впасти з небес самі, та тільки би не дати мене тобі. Мій щит і меч, моя любов. Я піднімаю стяг. Мій щит і меч. Одна любов, одна на все життя".

"Сцена – классная аллегория с жизнью. Мало кто знает, что происходит за кулисами. Мало кто знает, что происходит за кулисами душ. Самая важная сцена – это та, внутри. Среди миллиардов людей, самая главная встреча – встреча с самим собой. И пусть подождет целый мир", – написала певица накануне, за день до анонса. Похоже, так она намекнула, что возвращается в шоу-биз и на большую сцену.

Мария Яремчук возобновляет карьеру / Фото с инстаграма певицы

Реакция сети на возвращение Марии Яремчук

В комментариях говорят, что за последние пять лет заслушали старые треки Марии Яремчук и с нетерпением ждут нового:

"С возвращением, звездочка сладкоголосая. Круто, ждем полную версию";

"Наконец-то, потому что я уже заслушала прошлые хиты";

"Вау, супер. Очень ждали, наконец, очень мощно и горячо";

"Как это сильно звучит, самая лучшая";

"Я тоже безгранично рада твоему возвращению. Поющая птичка с бездонной душой";

"Дождались".

Кстати, ранее режиссер и креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов объяснял, что пригласил петь именно Марию, потому что она "представительница музыкальной украинской династии Яремчуков" и выступала от Украины в 2014 году. Она действительно триумфально вернулась на сцену после 5-летнего перерыва и вызвала бурные реакции зрителей второго полуфинала.