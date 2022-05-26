Радісною звісткою жінка поділилась в інстаграмі. На фотографії можна побачити чоловіка у військовій формі з маленькою дитиною на руках. Наразі Святослав перебуває в ЗСУ і захищає Україну. Сама ж Марія Бурмака зараз виступає у Польщі на підтримку України.
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Сьогодні в мого брата Святослав Бурмака день народження! В перші дні пішов у військкомат, його мобілізували в ЗСУ. А 6 квітня дружина Анна народила донечку. Назвали Ксенія. Ми всі дуже чекаємо тебе, Славочка! Ти наш герой,
– написала співачка.
Брат Марічки Бурмаки служить в ЗСУ / Фото з інстаграму співачки
Привітання підписників
Підписники Бурмаки долучилися до привітань і побажали чоловіку якнайшвидшого повернення з фронту:
- "Вітання братові! Нехай Ксенія здорова росте!";
- "З днем народження, Святослав!";
- "Вітання";
- "Божої опіки та захисту і перемоги всій родині";
- "Вітаємо, хай росте здоровою і щасливою на радість!!!";
- "З днем народження, Святославе!!! Здоров'я, витримки та повертайтеся з перемогою! Вірю в ЗСУ та перемогу! Все буде Україна!!!".
Чиї рідні зірок перебувають у ТРО чи ЗСУ
Тіна Кароль поділилась, що її 64-річний батько вступив до тероборони попри непридатний пік та можливість виїхати з країни.
Чоловік Наталки Денисенко з початком повномасштабної війни вступив у лави ЗСУ. Нещодавно його нагородили званням Заслуженого артиста України, але замість нього нагороду забрала дружина.
Колишній чоловік Ірини Білик, Дмитро Дікусар, теж вступив у лави Збройних Сил України в перші тижні війни.
У складі ЗСУ і ТРО також перебувають чимало українських зірок: Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, Ахтем Сеітаблаєв, Фагот, Олег Сенцов, Олександр Пікалов, Коля Серга, Даніель Салем та інші. Раніше країну обороняли також Володимир Остапчук, Нікіта Добринін.