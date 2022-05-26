Радісною звісткою жінка поділилась в інстаграмі. На фотографії можна побачити чоловіка у військовій формі з маленькою дитиною на руках. Наразі Святослав перебуває в ЗСУ і захищає Україну. Сама ж Марія Бурмака зараз виступає у Польщі на підтримку України.

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Сьогодні в мого брата Святослав Бурмака день народження! В перші дні пішов у військкомат, його мобілізували в ЗСУ. А 6 квітня дружина Анна народила донечку. Назвали Ксенія. Ми всі дуже чекаємо тебе, Славочка! Ти наш герой,

– написала співачка.



Брат Марічки Бурмаки служить в ЗСУ / Фото з інстаграму співачки

Привітання підписників

Підписники Бурмаки долучилися до привітань і побажали чоловіку якнайшвидшого повернення з фронту:

"Вітання братові! Нехай Ксенія здорова росте!";

"З днем народження, Святослав!";

"Вітання";

"Божої опіки та захисту і перемоги всій родині";

"Вітаємо, хай росте здоровою і щасливою на радість!!!";

"З днем народження, Святославе!!! Здоров'я, витримки та повертайтеся з перемогою! Вірю в ЗСУ та перемогу! Все буде Україна!!!".

Чиї рідні зірок перебувають у ТРО чи ЗСУ

Тіна Кароль поділилась, що її 64-річний батько вступив до тероборони попри непридатний пік та можливість виїхати з країни.

Чоловік Наталки Денисенко з початком повномасштабної війни вступив у лави ЗСУ. Нещодавно його нагородили званням Заслуженого артиста України, але замість нього нагороду забрала дружина.

Колишній чоловік Ірини Білик, Дмитро Дікусар, теж вступив у лави Збройних Сил України в перші тижні війни.

У складі ЗСУ і ТРО також перебувають чимало українських зірок: Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, Ахтем Сеітаблаєв, Фагот, Олег Сенцов, Олександр Пікалов, Коля Серга, Даніель Салем та інші. Раніше країну обороняли також Володимир Остапчук, Нікіта Добринін.