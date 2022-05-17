Артистка зараз перебуває у Варшаві і каже, що поляки "дійсно образились". В інтерв'ю журналістам та жителям Польщі вона пояснювала, що позиція 4-х людей – це не позиція усієї країни.

До слова Мені самому незручно, – лідер Kalush Orchestra прокоментував 0 балів для Польщі від журі України

Я вчора виступала в католицькому костелі й мала пояснювати людям лице в лице і виправдовуватися за оцей нуль від журі! Лиш тому, що я українка! Давати інтерв'ю та пояснення, чому так, хоч я не маю до цього жодного відношення, і це було важко. Я вчора доклала всіх зусиль, щоб вибачитись у Варшаві за всіх перед усіма. Дуже сподіваюся, що вибачення були прийняті,

– розповіла вона.



Марія Бурмака про Євробачення-2022 / Фото з фейсбуку артистки

Зокрема Бурмака вважає, що перемога Kalush Orchestra – не лише музична, а й геополітична перемога України: "І не треба ховати голову в пісок. Мистецтво має гуманістичну мету – робити людей людьми. З добрим серцем, із цінностями, з готовністю на вчинок та з антивоєнними настроями". А от правила оцінювання для професійного журі насправді заплутані.

"Місця в таблиці – це не бали. Тому поставити нульове місце, у принципі, неможливо. Що голосують 25 країн, члени журі ставлять якесь місце – від першого до 25-го, це плюсується – середнє арифметичне – це бал. Якщо загальна сума поставлених місць менше 50, то країна не входить у дванадцятку. І її бали не беруться в розрахунок, ніби дійсно як обнуляють і просто країну не називають. Я думаю, що у цих тонкощах, на жаль, не розібралося ні наше журі, ні польські глядачі, бо ніхто тут теж нічого не розуміє", – розповіла Бурмака.

Проте на місці її колег вона б обов'язково дала країнам-друзям високі місця: "Коли йде війна – дружба і підтримка важливіші естетики", – зазначила співачка. Вона каже, що журі могло обговорити питання оцінювання учасників від певних країн наперед, оскільки під час конкурсу переговори між ними заборонені.

Де пропонує провести Бурмака Євробачення

Артистка запропонувала провести Євробачення на кордоні з Польщею або в Перемишлі, оскільки це місто має польську та українську історію, а також першим прийняло українських біженців.

"Польський президент сказав, що фактично кордону немає. Поляки все віддають українцям. Мене ксьондз посадив учора біля престолу, бо я українка! Ну і частина мого серця завжди буде тут. Унікальний народ, найближчий Україні", – завершила пост Бурмака.

Що сталось з українськими балами від журі