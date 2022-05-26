Радостным известием женщина поделилась в инстаграмме. На фотографии можно увидеть мужчину в военной форме с маленьким ребёнком на руках. В настоящее время Святослав находится в ВСУ и защищает Украину. Сама же Мария Бурмака сейчас выступает в Польше в поддержку Украины.
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Сегодня у моего брата Святослав Бурмака день рожденья! В первые дни ушел в военкомат, его мобилизовали в ВСУ. А 6 апреля жена Анна родила дочь. Назвали Ксения. Мы все очень ждем тебя, Славочка! Ты наш герой,
– написала певица.
Брат Марички Бурмаки служит в ВСУ / Фото с инстаграмма певицы
Приветствие подписчиков
Подписчики Бурмаки присоединились к поздравлениям и пожелали мужчине скорейшего возвращения с фронта:
- "Привет брату! Пусть Ксения здорова растет!";
- "С днем рождения, Святослав!";
- "Поздравления";
- "Божьей опеки и защиты и победы всей семье";
- "Поздравляем, пусть растет здоровой и счастливой!!!";
- "С днем рождения, Святослав!!! Здоровье, выдержки и возвращайтесь с победой! Верю в ВСУ и победу! Все будет Украина!!!".
Чьи родные звезды находятся в ТРО или ВСУ
Тина Кароль поделилась, что ее 64-летний отец вступил в терроборону, несмотря на непригодный пик и возможность уехать из страны.
Муж Натальи Денисенко с началом полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ. Недавно его наградили званием Заслуженного артиста Украины, но вместо него забрала жена.
Бывший муж Ирины Билык, Дмитрий Дикусар, тоже вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в первые недели войны.
В составе ВСУ и ТРО также находятся многие украинские звезды: Тарас Тополя, Андрей Хливнюк, Ахтем Сеитаблаев, Фагот, Олег Сенцов, Александр Пикалов, Коля Серга, Даниэль Салем и другие. Ранее страну обороняли также Владимир Остапчук, Никита Добрынин.