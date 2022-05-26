Радостным известием женщина поделилась в инстаграмме. На фотографии можно увидеть мужчину в военной форме с маленьким ребёнком на руках. В настоящее время Святослав находится в ВСУ и защищает Украину. Сама же Мария Бурмака сейчас выступает в Польше в поддержку Украины.

Читайте также "Должна была оправдываться перед поляками": Бурмака предложила свой вариант Евровидения-2023

Сегодня у моего брата Святослав Бурмака день рожденья! В первые дни ушел в военкомат, его мобилизовали в ВСУ. А 6 апреля жена Анна родила дочь. Назвали Ксения. Мы все очень ждем тебя, Славочка! Ты наш герой,

– написала певица.



Брат Марички Бурмаки служит в ВСУ / Фото с инстаграмма певицы

Приветствие подписчиков

Подписчики Бурмаки присоединились к поздравлениям и пожелали мужчине скорейшего возвращения с фронта:

"Привет брату! Пусть Ксения здорова растет!";

"С днем рождения, Святослав!";

"Поздравления";

"Божьей опеки и защиты и победы всей семье";

"Поздравляем, пусть растет здоровой и счастливой!!!";

"С днем рождения, Святослав!!! Здоровье, выдержки и возвращайтесь с победой! Верю в ВСУ и победу! Все будет Украина!!!".

Чьи родные звезды находятся в ТРО или ВСУ

Тина Кароль поделилась, что ее 64-летний отец вступил в терроборону, несмотря на непригодный пик и возможность уехать из страны.

Муж Натальи Денисенко с началом полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ. Недавно его наградили званием Заслуженного артиста Украины, но вместо него забрала жена.

Бывший муж Ирины Билык, Дмитрий Дикусар, тоже вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в первые недели войны.

В составе ВСУ и ТРО также находятся многие украинские звезды: Тарас Тополя, Андрей Хливнюк, Ахтем Сеитаблаев, Фагот, Олег Сенцов, Александр Пикалов, Коля Серга, Даниэль Салем и другие. Ранее страну обороняли также Владимир Остапчук, Никита Добрынин.