Тіна Кароль подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя
Джерело:TV-7 Маріуполь
9-річний Єгор Кравцов з мамою та сестрою вже перебуває в безпеці. Оскільки Маріуполь повністю зруйнований, зараз перебуває під контролем окупантів, то сім'я розпочинає життя на Заході України. Там тепер у них є власне житло.
Тіна Кароль у перші дні війни відправилася за кордон, звідки допомагає Україні. Вона не змогла оминути увагою історію Єгора, який став відомий завдяки "маріупольському щоденнику".
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Тіна Кароль подарувала Єгору Кравцову квартиру
Тепер в Єгора, його матері Олени та сестри Вероніки є квартира на Івано-Франківщині. Тіна Кароль не може допомогти всім сім'ям, які втратили житло, але хоча б одна родина стала трішки щасливішою й може впевненіше рухатися далі, працювати та допомагати наблизити перемогу, щоб скоро повернутися в рідний і вільний Маріуполь.
Єгор Кравцов / Фото TV-7 Маріуполь
Єгору з рідними вдалося виїхати з Маріуполя на 100 день війни. Зараз вони перебувають в безпеці. Однак війна назавжди залишила болючі спогади. У своєму щоденнику хлопчик розповідав, що в нього була рана на спині та вирвана шкіра. Сестрі – розсікло голову. У мами була дірка у нозі.
Сім'я місяць намагалася вибратися з окупації, але було дуже важко. Олена з дітьми не могли знайти перевізника. Вони не хотіли проходити так звану "фільтрацію", але без неї можна було доїхати лише до Мангуша. Далі російські окупанти не пропускали людей.
Коли Олена з дітьми таки виїхали з окупації, мережею поширилися надзвичайно проникливі слова Єгора: "У мене померли дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь". Ця фраза розчулила людей у різних куточках світу.
Тіна Кароль та війна в Україні: останні новини
- На початку липня Тіна Кароль вперше за чотири місяці приїхала в Україну.
- Артистка є однією з тих українських зірок, які активно висвітлюють війну в Україні в соціальних мережах. Через це її сторінку в інстаграмі на деякий час заблокували.
- Нещодавно Кароль разом з іншими українськими артистами виступила на концерті в Казахстані. Хоча захід був на підтримку миру, в глядачів там забирали українську символіку.