Тина Кароль в первые дни войны отправилась за границу, откуда помогает Украине. Она не смогла обойти вниманием историю Егора, который стал известен благодаря "мариупольскому дневнику".

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Тина Кароль подарила Егору Кравцову квартиру

Теперь у Егора, его матери Елены и сестры Вероники есть квартира в Ивано-Франковской области. Тина Кароль не может помочь всем семьям, потерявшим жилье, но хотя бы одна семья стала немного счастливее и увереннее двигаться дальше, работать и помогать приблизить победу, чтобы скоро вернуться в родной и свободный Мариуполь.



Егор Кравцов / Фото TV-7 Мариуполь

Егору с родными удалось уехать из Мариуполя на 100 день войны. Сейчас они находятся в безопасности. Однако война навсегда оставила болезненные воспоминания. В своем дневнике мальчик рассказывал , что у него была рана на спине и вырванная кожа. Сестре – рассекло голову. У мамы была дыра в ноге.

Семья месяц пыталась выбраться из оккупации, но было очень тяжело. Елена с детьми не могли найти перевозчика. Они не хотели проходить так называемую "фильтрацию", но без нее можно было доехать только до Мангуша. Дальше российские оккупанты не пропускали людей.

Когда Елена с детьми выехали из оккупации, сетью распространились чрезвычайно проницательные слова Егора: "У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь". Эта фраза расчувствовала людей в разных уголках мира.