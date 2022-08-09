3 роки тому "Батя" був не військовим, а лікарем. Тоді діти Тараса Тополі потрапили в інфекційне відділення і він їх лікував.

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Історія "Баті", який врятував дітей Тараса Тополі

Зараз "Батя" разом з Тарасом перебуває на фронті, але зараз Тополя служить парамедиком, а офіційна посада "Баті" в роті – не медик. Але захисники знають, що побратим зможе врятувати їх від загибелі, якщо це буде потрібно.

"Батя" рятував наших дітей в інфекційному. Три роки тому. Пам'ятаю, як намучилися тоді з коханою, коли у дітей температура 40, блювота і нічого не допомагає. За два тижні відділення "Баті" поставило малечу на ноги,

– пригадав Тарас.

"На війні "Батя" також рятує дітей. І дорослих хлопчиків, і маленьких, прикриваючи собою їхнє важке, але відносно мирне життя в тилу. Хоча офіційно в роті його посада не медик, проте всі знають, що "Батя" знає, як зробити так, щоб вижити", – поділився Тополя. Також Тарас опублікував фото "Баті", в очах якого видно неймовірну втому та шалену віру в те, що ми обов'язково переможемо.

Ось дивиться "Батя" на всіх нас і ніби запитує: "Що ви там, бродяги, страшно?" Страшно, "Батя", страшно. Але хто, якщо не ми,

– зворушливо підсумував музикант.



"Батя" / Фото з фейсбуку Тараса Тополі

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