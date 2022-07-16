Українцям продовжують блокувати соціальні мережі та видаляти дописи через висвітлення війни. Нещодавно сторінки в інстаграмі заблокували одразу двом зіркам.

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Тіні Кароль заблокували сторінку

На блокування сторінки в інстаграмі поскаржилась виконавиця Тіна Кароль у фейсбуці. Вона повідомила, що продовжить інформаційну боротьбу там же, поки не відновить доступ до своєї соцмережі.

Через активне висвітлення війни проти України расєєю, забанився Instagram. Потрібен деякий час на його відновлення. Тож, вся актуальна інформація буде на Facebook. Переможемо! Слава Україні,

– написала Тіна.



Тіна Кароль про блокування / Фото з фейсбуку зірки

Наталка Денисенко втратила можливість заробляти

Про блокування соцмереж зізналась і Наталка Денисенко – вона розповіла, що через емоційні публікації їй "банять" сторінку вже вдруге. Вона підозрює, що це може бути сплановано. До того ж через це акторка втратила можливість заробляти кошти.

"Мені хлопці, до речі, сказали, що хтось проплатив гроші, щоби заблокувати сторінку! Я заробляла в Instagram, його забрали. Я, начебто, безробітна. Єдине – у мене було кілька знімальних днів, за які я отримала гроші, ну і ми з Андрієм збирали гроші на будинок. Ну а тепер все, будинок пішов, гроші витрачаються просто на життя", – розповіла Наталка.

Додамо, раніше сторінку у соціальних мережах втратила й співачка Оля Полякова. Згодом зірці вдалось відновити доступ до інстаграму.