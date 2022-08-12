Тіна Кароль у перші дні війни відправилася за кордон, звідки допомагає Україні. Вона не змогла оминути увагою історію Єгора, який став відомий завдяки "маріупольському щоденнику".

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Тіна Кароль подарувала Єгору Кравцову квартиру

Тепер в Єгора, його матері Олени та сестри Вероніки є квартира на Івано-Франківщині. Тіна Кароль не може допомогти всім сім'ям, які втратили житло, але хоча б одна родина стала трішки щасливішою й може впевненіше рухатися далі, працювати та допомагати наблизити перемогу, щоб скоро повернутися в рідний і вільний Маріуполь.



Єгор Кравцов / Фото TV-7 Маріуполь

Єгору з рідними вдалося виїхати з Маріуполя на 100 день війни. Зараз вони перебувають в безпеці. Однак війна назавжди залишила болючі спогади. У своєму щоденнику хлопчик розповідав, що в нього була рана на спині та вирвана шкіра. Сестрі – розсікло голову. У мами була дірка у нозі.

Сім'я місяць намагалася вибратися з окупації, але було дуже важко. Олена з дітьми не могли знайти перевізника. Вони не хотіли проходити так звану "фільтрацію", але без неї можна було доїхати лише до Мангуша. Далі російські окупанти не пропускали людей.

Коли Олена з дітьми таки виїхали з окупації, мережею поширилися надзвичайно проникливі слова Єгора: "У мене померли дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь". Ця фраза розчулила людей у різних куточках світу.