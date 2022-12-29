Окупанти знесли дім Андрія Бєднякова в Маріуполі – болісне відео

Андрій Бєдняков опублікував шокуюче відео, яке йому надіслали з Маріуполя. Російські окупанти знесли його дім. У дев'ятиповерховій панельці була квартира його батьків.

Тревел-блогер Андрій Бєдняков давно не живе в Маріуполі, але часто приїжджав туди до мами, яка померла під час блокади. На жаль, тепер йому нікуди повертатися, адже будинок, в якому минулого його дитинство, знесли росіяни.

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У Маріуполі знесли будинок Бєднякова

Тим часом в Маріуполі знесли мій дім. Однокімнатна "гостінка", куди мене принесли батьки після пологового будинку. Майже кожен мій приїзд у Маріуполь я заходив у квартиру. Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. Ненавиджу,

– емоційно написав Андрій Бєдняков.

Він пригадав, як батьки поставили посеред кімнати дві шафи, щоб відгородити йому "окрему спальну", як розказував вірші на табуретці, вперше закохався, вперше побився, грав у футбол, баскетбол, хованки, козаків-розбійників, штаб-квартиру в підвалі. Так, разом з будинком окупанти зруйнували його дитинство.

Болісне відео Андрій Бєдняков опублікував під трек гурту Kalush та репера Skofka "Додому", який після 24 лютого став гімном усіх українців, які через повномасштабну війну були змушені тікати зі своїм осель чи за кордон. До речі, артисти втрапили у скандал через неоднозначний рядок у пісні "Батьківщина", де "дівчина рускім би не дала".

У коментарях Бєднякову поспівчували друзі з шоу-бізу – Леся Нікітюк, Володимир Остапчук, Ольга Сумська. Тоді як фани написали:

"Це жах. Неможливо дивитись людині, яка там не жила. Уявляю, що ви відчуваєте";

"Щоб у них так кістки зламалися, як вони руйнують наші будинки і наші життя! Сволоти";

"Як я вам співчуваю. Всередині все вибухає від ненависті. Люто ненавиджу потвор";

"Боляче як. Слів не підібрати для підтримки. Скорішого правосуддя тим нелюдам, щоб їхні кісточки так ломились у кожного";

"Душа рветься".

Нагадаємо, у серпні, на церемонії нагородження Національна легенда України Андрій Бєдняков розплакався, згадавши про Маріуполь. Він сказав: "Зараз я готовий віддати їм будь-які кошти, щоб вони відвезли мене додому. І я це зроблю. Я обов'язково вийду на перон українського маріупольського залізничного вокзалу". Відео його промови ще довго вірусилося по тіктоку.