У неділю, 21 серпня, Зеленський нагородив українців відзнакою "Національна легенда України". Серед лауреатів був провідник Анатолій Бабічев, який 9 днів рятував людей з Харкова, Краматорська, Лимана. Чоловік родом з Маріуполя, тож розповісти його історію запросили зіркового маріупольця Андрія Бєднякова. Він так щемливо згадав про своє місто, що відео його промови стало вірусним.

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Андрій Бєдняков розплакався, згадавши, як їхав у Маріуполь потягом

"Де б я не був – у Києві або за кордоном, я завжди сідав у потяг і їхав додому, в рідний Маріуполь, до мами. І неважливо, де я був – у Харкові на сесії або на першій зйомці в Києві, за яку мені заплатили гроші. Я хотів ці гроші показати мамі. Я сідав у потяг і їхав додому. Як і тисячі маріупольців. Ми їхали однією дорогою, дорогою, яку знаємо напам'ять. І навіть зараз, коли я заплющую очі, я бачу її так, ніби це було вчора", – зізнався ведучий.

Він пригадав, як проїжджав металургійний комбінат імені Ілліча, завод "Азовсталь", а за три хвилини вже стояв на пероні рідного Маріуполя.

"І починається найтепліше. Спогади, які ти не забудеш ніколи. Бо в спину тобі дихає вітер з моря, а в обличчя – таксисти. І ось, коли я розплющую очі, я бачу, що нічого немає. Все знищено, крім спогадів. Знищені будівлі, знищені долі, втрачено дуже багато життів", – сказав Бєдняков зі сльозами на очах.

Мені дуже хочеться ще раз, і ще раз, бачити з вікна потяга спочатку комбінат імені Ілліча, потім "Азовсталь". Я дуже не любив ці комбінати, я сам там працював, але зараз я прям скучив за ними. І знову хочеться відчути цей подих, цей вітер з моря, побачити цих таксистів. Зараз я готовий віддати їм будь-які кошти, щоб вони відвезли мене додому. І я це зроблю. Я обов'язково вийду на перон українського маріупольського залізничного вокзалу,

– пообіцяв собі Андрій Бєдняков.

Як відреагували зіркові друзі Андрія Бєднякова

У коментарях Бєднякова підтримали його друзі з шоу-бізу – хто емоджі розбитого серця, хто теплими словами, хто захотів обійняти:

Даша Астаф'єва: "Йди обійму! Я пишаюся тобою. Голос легенди";

Оля Цибульська: "Обіймаю";

Юлія Саніна з The Hardkiss;

Сергій Бабкін;

Леся Нікітюк;

Надя Дорофєєва;

Олександра Заріцька з гурту KAZKA;

Ліля Подкопаєва;

Наталка Денисенко;

Лєра Бородіна.

Натомість закріпив Андрій Бєдняков цей коментар: "Завжди сміялася, коли ви говорили, і вперше плачу". Він зібрав понад 2 тисячі вподобань.