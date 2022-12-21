Ще минулого тижня репери Kalush та Skofka випустили спільний трек "Батьківщина". Спершу він став фаворитом багатьох слухачів, але в мережі помітили образливі рядки.

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Kalush відповів на критику

Лідер гурту Kalush Олег Псюк відповів на критику користувачів мережі. Він розкритикував ЗМІ за те, що вони "роздувають так, як захочуть" і сказав, що цінує його зі Skofka фанів.

У цьому рядку я заклав зовсім інший зміст, від того що ви почули. Я писав про дім, а не про дівчину. "Дім" би не дала, "дім" би не віддала, тому що любить! Загалом, я мав на увазі: "Воля – це дівчина, яка любить свій дім, свою Батьківщину, (трек цей же про неї, а не про дівчину) і цей дім вона б не віддала "рускім",

– написав Олег.

Псюк додав, що при написанні скоротив та прибирав слова, щоб текст відповідав мелодії. Він усвідомлює, що зробив це не вдало – таким чином люди начебто побачили "іншу суть".

"Образливу, комусь для "волі", комусь для "дівчини". За що мені прикро і вибачаюсь, як би це складно не було. Але і вас прошу поставитись з розумінням, тому що ми зі Скофом робили цей трек для вас, для України, і дуже дивно було б, якщо ми спеціально вирішили б вкласти такий поганий зміст, і "вистрілити собі в ногу"".

Лідер Kalush назвав критику його треку "роботою для ЗМІ" та "подарунком перед святами" для хейтерів. І додав, що старався для свідомих слухачів, які самі вирішують, що чути в нашумілому рядку. "Шкода, що є ті, хто в такі складні для України часи розганяє ворожнечу всередині нашої Батьківщини у прямому і переносному сенсі. Не дозволяйте цього робити, і Слава Україні".

Нагадаємо, трек "Батьківщина" розкритикували за рядок, що звучить так: "Воля – це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". Оглядач української музики Макс Нагорняк назвав цю лірику недолугою і додав, що "Kalush іноді не несе сенси", а також продукує шароварщину.

Відповідь Skofka

У коментарях вирішив перепросити й співавтор треку, репер Skofka. Він заявив, що цей рядок і справді може читатись однаково, але висловив сподівання, що багато хто зрозумів, який там сенс насправді.

Це абсурд закладати в такий трек один рядок, який повністю протилежний за змістом цілої пісні. Ми всі з вами далеко не святі, і коли ми в повсякденному житті допускаємо слова, такі як б*ять, да*н, де*іл чи с*ка, цим ми також ображаємо певні категорії людей і робимо точно те саме, проти чого тут ви й пишете,

– додав артист.

"І часто ми кажемо це навмисно, чого не має в рядку нашого треку. Тому давайте будемо сильними і свідомими, а не як наші вороги, затьмарені та обдурені. Ми зробимо висновки з цієї ситуації і далі будемо робити те, що ми вміємо, хай не досконало, але від щирого серця".

Цього разу користувачі по-різному відреагували на пояснення реперів. Чимало фанів підтримали артистів:

"Мені, наприклад, все зрозуміло. Не звертайте уваги";

"Трек крутий. Краще б людей всякі ванькі-встаньки так тригерили";

"Людям би тільки домахатися, ніж зробити щось краще";

"Є люди, які розбирають слова ваших пісень? Це ж як треба сумно жити. Пісня вогонь. Дякую, вона лунає у всіх ТЦ і гріє душу".

Багато інших однаково вважають рядок і текст – неприйнятним і підкреслюють, що це відповідальність артистів.