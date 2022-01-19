Майже 20 років тому Тіна Кароль переїхала в Київ, а слідом за нею з Івано-Франківська виїхали батьки. Через шалений графік вона нечасто навідується до них, тож і їхні спільні фото – велика рідкість. Фани співачки відкопали її архівну світлину зі всією ріднею.

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Рідкісний сімейний кадр Тіни Кароль

У кадрі артиста позує з мамою Світланою, батьком Григорієм, старшим братом Стасом і сином Веніаміном. Усі вони прикуті до екрана ноутбука. Схоже, хлопчик показував рідним фото чи відео, адже його дідусь і бабуся розпливлись в усмішці.

Тіна Кароль з сім'єю / Фото з інстаграму фан-клубу співачки

Мережа з захватом сприйняла зворушливий сімейний знімок. Одні розчулились, інші зауважили, що на фото не вистачає чоловіка Тіни Кароль Євгена Огіра, який помер від раку 2013 року:

"Вперше бачу це приголомшливе фото";

"О, яке тепле фото";

"Як Тіна на тата схожа";

"Такі сонечка";

"Євгена не вистачає".

Мало хто знає, що Тіна Кароль рідко бачиться з батьками через "різні світогляди". Вони збираються родиною на найбільші релігійні свята та на день народження мами.

Фото Тіни Кароль з сім'єю