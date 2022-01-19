Почти 20 лет назад Тина Кароль переехала в Киев, а вслед за ней из Ивано-Франковска уехали родители. Из-за безумного графика она нечасто наведывается к ним, поэтому и их совместные фото – большая редкость. Фаны певицы откопали ее архивное фото со всей родней.

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Редкий семейный кадр Тины Кароль

В кадре артистка позирует с мамой Светланой, отцом Григорием, старшим братом Стасом и сыном Вениамином. Все они прикованы к экрану ноутбука. Похоже, мальчик показывал родным фото или видео, ведь его дедушка и бабушка улыбались.

Тина Кароль с семьей / Фото из инстаграма фан-клуба певицы

Сеть с восторгом восприняла трогательный семейный снимок. Одни растрогались, другие заметили, что на фото не хватает мужа Тины Кароль Евгения Огира, умершего от рака в 2013 году:

"Впервые вижу это потрясающее фото";

"О, какое теплое фото";

"Как Тина на папу похожа";

"Такие солнышки";

"Евгения не хватает".

Мало кто знает, что Тина Кароль редко видится с родителями из-за "разных мировоззрений". Они собираются семьей на самые большие религиозные праздники и на день рождения мамы.

Фото Тины Кароль с семьей