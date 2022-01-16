У п'ятницю, 14 січня, завершився 10 сезон грузинської версії "Танців з зірками". Запрошеною гостею прямого ефіру стала Тіна Кароль. Вона виступила в дуеті зі співаком Анрі Джохадзе, який представляв Грузію на Євробаченні-2012.
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Артисти вразили новою версією хіта "Красиво". Тіна Кароль співала англійською, а Анрі Джохадзе – грузинською мовою. Нагадаємо, що в оригіналі трек звучить російською. Однак така інтерпретація теж підкорила публіку:
- "Найкращий дует 2022 року, браво";
- "Ця пісня має звучати англійською. Дуже потужний хітовий вайб";
- "Гарно співають і красиво виглядають. Жіноча ніжність Тіни та мужність Анрі";
- "Пісня у такій версії звучить прекрасно";
- "Найкращі! Щиро дякую за такий незабутній сюрприз".
Тіна Кароль, Анрі Джохадзе – Красиво: дивіться відео онлайн
Образ Тіни Кароль за 60 тисяч гривень
Для виходу на паркет співачка обрала ефектний look від улюбленого дизайнера David Koma, який, до речі, походить з Грузії. Вона одягла асиметричну сукню чорного кольору. Це вбрання на тонких бретелях, з прозорою вставкою під грудьми та елегантною квіткою, інкрустованою кристалами. Сукня повністю оголила ліву ніжку Тіни Кароль. Її зірка довершила чорними туфлями-човниками.
Вартість плаття на офіційному сайті бренду становить 1 585 фунтів стерлінгів – більш як 60 тисяч гривень!
Тіна Кароль з Анрі Джохадзе на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співака
Тіна Кароль з Анрі Джохадзе на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співака
Тіна Кароль з Анрі Джохадзе на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співака
До слова, Тіна Кароль – не єдина українська знаменитість, яку долучили до "Танців з зірками" в Грузії. Ілона Гвоздьова працювала над проєктом більш як місяць, адже була в команді хореографів-постановників. Там танцівниця й заразилась COVID-19. На самоізоляції у Тбілісі вона проведе ще два тижні.