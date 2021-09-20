Відома українська артистка Тіна Кароль вкрай рідко показує своїх близьких. Та днями вона оприлюднила фото матері з особливої нагоди.

До слова Люблю змінювати ландшафти, – Тіна Кароль відповіла, чи хотіла б жити в іншій країні

Фото мами Тіни Кароль

Мати Тіни Кароль – Світлана Ліберман відзначала день народження. Зіркова донька сфотографувала неньку з невеличким вафельним десертом зі святковою свічкою у руках.



Мама Тіни Кароль / Фото з інстаграм-сторіз Тіни Кароль

Іншим фото знаменитість поділилась з прогулянки з матусею. Тіна Кароль зробила селфі в чорному топі та спортивній куртці. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж, підкресливши очі тушшю, а губи – рожевим блиском. Натомість Світлана Ліберман одягнула світлу кофтинку та легку куртку зверху.

Нагадаємо, що попри те, що батьки виконавиці живуть в Києві, Тіна Кароль бачиться з батьками рідко. Все тому, що у них різні світогляди. Однак зірка завжди відвідує рідних на релігійні свята і дні народження.



Тіна Кароль з мамою / Фото з інстаграм-сторіз Тіни Кароль

Зазначимо, 26 серпня співачка публікувала архівне фото батьків. У цей день Світлана та Григорій Лібермани святкували "перламутрове весілля". Тато й мама Тіни Кароль прожили разом 42 роки.

Перед цим Тіна Кароль також ділилась зворушливим фото матері Світлани в День матері. Тоді вона навіть показала старшого брата Станіслава.