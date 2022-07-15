Ще у червні Верховна Рада заборонила слухати російську музику в публічних місцях, однак це не заважає деяким українцям просувати попсу з країни-агресорки на ютубі та на інших інтернет-платформах. Проти цього виступила співачка Mamarika, яку в музичних топах наздоганяє скандальний Моргенштерн з росії.

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Mamarika про російську попсу в Україні

За словами артистки, не всі в Україні розуміють, як важливо підтримувати свій контент. "Моя остання робота залетіла у тренди ютубу, і після мене через кілька позицій йде Моргенштерн. Я не дуже розумію, яким хріном він сюди попав", – зізналася Mamarika.

Вона нагадала, що на ютубі, як і на інших сервісах, є монетизація, тож за кожен перегляд своїх відео, кліпів, блогів російські селебріті отримують гроші, які потім вкладають в економіку держави-терориста.

Я хочу звернутися до тих, хто слухає це г*вно і монетизує таким способом, спонсорує війну. Люди навіть не розуміють, що просто один раз послухавши російський контент, ви спонсоруєте війну! Це зараховується на їхній рахунок, і вони потім тратять це і вкидають в економіку. У результаті ці гроші йдуть на зброю, якою знищують наші будинки, наші життя,

– емоційно роз'яснила Mamarika.

"Я вас просто закликаю, народ, перестаньте підтримувати оркистанський двіж, будь ласка. Просто підтримуйте українське", – закликала співачка наостанок.

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Нагадаємо, в Україні створять "білий список" російських зірок, які засуджують війну, розв'язану росією. Однак, на думку Кондратюка, у ньому не має бути селебрітіс, які раптово прозріли після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Там нібито місце лише тим, хто підтримує Україну з березня 2014-го.