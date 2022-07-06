У житті кожного з нас були історії, в яких не було щасливого кінця. Ми відчували біль, сум, тривогу за рідну людину. У час війни ці почуття особливо загострилися, адже зараз мільйони сімей перебувають у розлуці.

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MamaRika презентувала нову пісню

"У кожного з нас є хоча б одна особиста історія, яка так і не мала щасливого кінця… Коли серце розбите, надії невиправдані і ти вимушено починаєш життя заново. Але справжні емоції ніколи не проходять і при першій нагоді рука тягнеться написати "Як ти там живеш без мене?", – розповіла про прем'єру артистка.

MamaRika написала цей трек ще задовго до 24 лютого, однак під час війни він набув нового сенсу. Зараз кожен українець може знайти в ньому свій біль, адже мільйони з нас далеко від рідних, були змушені залишити звичне життя та рятуватися від російських обстрілів, ракет.

Відео на зворушливу композицію виконавиця зняла в Києві, куди повернулася після півторамісячного перебування в Польщі.

Скажу, що після цих зйомок закохалася у нашу столицю ще більше – вона зараз особливо сумна та прекрасна. Ми просто гуляли вулицями Києва, без жодних сценаріїв, і місто саме направляло нас, куди йти й що знімати,

– поділилася MamaRika.

MamaRika – "Як ти там живеш": дивіться відео онлайн

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