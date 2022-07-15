Співачка Mamarika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) переконана, що єдина причина, через яку одеситка Регіна Тодоренко й словом не обмовилася про війну – страх "лишитися без бабок". Артистка думає, що в гастролерки був шанс реабілітуватися й стати зіркою на Батьківщині, але вона залишилася на всьому готовому в росії.

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Як Тодоренко могла б реабілітуватися перед Україною

Mamarika каже, що якби Регіна Тодоренко пішла шляхом Лободи, яка донатить на відбудову Ірпеня, то Україна пробачила б їй 8 років сидіння на двох стільцях.

Я впевнена, якби вона прийняла позицію, вибачилася, почала донатити, працювати, можливо, її підтримали б. Вона знайшла б тут роботу і працювала б далі. Але вона не зробила нічого,

– наголосила артистка.

"Це для мене маразм у вищій мірі абсолютно. Це дно. Усі там кажуть, що вона вагітна. Але яке це має відношення до твоєї позиції, до твоєї свідомості?" – не вкладається в голові Mamarika.

Ще більше її обурюють абсурдні виправдання Тодоренко про те, що в них з Владом Топаловим "не у всьому збігаються позиції", а політичні розмови руйнують їхню сім'ю.

"Ти особистість, ти хто? Вона постійно говорила, що вона така незалежна, заробляє… Що значить "я не можу піти наперекір своєму чоловіку"? Це тупо, дивно в наш час таке в слух говорити. Що це за внутрішній сімейний патріархат?" – не розуміє співачка.

Mamarika звернулася до Регіни Тодоренко

Ти дурепа, просто дурепа. Нема там з ким говорити. Сиди там, і не дай Бог на цю землю твоя нога ступить. Вона буде тобі обпікати ноги. І твої діти, і твої чоловіки – сидіть там, і нехай буде так. Амінь,

– емоційно заявила Mamarika.

Цікаво, що Коля Сєрга бажав Регіні Тодоренко народити здорового малюка, в якого "буде можливість відвідати Батьківщину матері та побачити, від якої гарної й розквітаючої країни вона відмовилася на користь матеріальної стабільності".