Так в ефірі 24 каналу відреагував шоумен та суддя вокальних шоу Ігор Кондратюк. Він наголошує, що такий список можна створити вже після завершення війни та повернення усіх територій разом з тимчасово окупованими Кримом та Донбасом.

До теми В Україні створять "білий список" російських зірок: як відбуватиметься "відбір"

Зараз українцям не потрібні будь-які російські артисти. Спершу переможемо, а вже потім будемо розбиратися.

Російські артисти мають довести, що підтримували Україну з 2014 року

Кондратюк наголошує, що в Україну не можна пускати російських артистів, які раптово прозріли після повномасштабного вторгнення. Вже з 2014 року було зрозуміло, що Росія буквально вкрала Крим та частину Донбасу. Тому, якщо вже й пускати російських "зірок", то лише тих, хто послідовно підтримував Україну і може це довести.

На мою думку, ця підтримка має бути з березня 2014 року. Не з 24 лютого 2022-го, коли вже "сліпі" й не дуже розумні люди зрозуміли, що йде відкрита війна і будуть колосальні втрати, – наголошує Ігор Кондратюк.

Він наголошує, що не варто пускати й тих росіян, які взагалі ніяк не висловлювалися про війну. Якщо промовчав, то тихо підтримував злочинні дії Кремля.

"Білий список" лише після перемоги

До перемоги України та повернення усіх тимчасово окупованих територій немає сенсу говорити про певні "білі списки". Якщо це відбудеться нескоро, то нічого страшного. Російські артисти так і будуть на шляху "воєнного корабля", адже зараз вони тут взагалі не потрібні. Нехай самі розбираються зі своєю владою.

Кондратюк наголошує, що російські співаки з мізками чудово це розуміють. Вони вже давно виїхали з країни.

"Ті артисти з мізками прекрасно все розуміють. Зазвичай це ті, хто виїхав з Росії. Вони розуміють, що ситуація ганебна, на них падає тінь та колективна відповідальність. Вони могли нічого не робити. Але навіть той факт, що вони платили податки агресору, який вбивав мирних українців, наводить сором до кінця їхнього життя", – зазначив Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада заборонила виконання російських пісень у медіа та публічних місцях. Попри це, там збираються створити "білий список" артистів, які засудили агресію та підтримують суверенітет України. Вони зможуть обійти цю заборону.

Ігор Кондратюк про "білий список" російських артистів: дивіться відео